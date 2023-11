Yuri confiesa adicción a las relaciones íntimas: “La fe me salvó”

La cantante Yuri abrió su corazón al confesar cómo superó su adicción a las relaciones sexuales, admitiendo abiertamente: "me acosté con mucha gente". La reconocida intérprete de "Maldita primavera" reveló cómo su gusto por las relaciones íntimas desencadenó una grave enfermedad de transmisión sexual.

Durante una entrevista en Youtube con el conferencista Nayo Escobar, Yuri compartió detalles impactantes de su pasado, mostrando su franqueza característica al hablar sobre una adicción que marcó su juventud.

La cantante mexicana aclaró que su adicción no estuvo relacionada con drogas ni fiestas descontroladas, sino con el amor y la pasión. "Lo mío era ‘ese me gusta’, pero no capado", explicó Yuri, aludiendo a su atracción sin restricciones hacia ciertos hombres, sin importar su estado civil.

Reconoció haber tenido encuentros apasionados con múltiples hombres, lo que la llevó a enfrentar graves consecuencias para su salud, incluyendo el papiloma cervicouterino, que ella misma describe como "casi me mata". Admitió: "Yo estaba happy day y me gustaba acostarme con los señores y nunca me cuidé".

A pesar de sus experiencias riesgosas, Yuri expresó sorpresa de no haber quedado embarazada en ese tiempo. "Hubiera tenido hijos así como un equipo de fútbol", bromeó, reflexionando sobre su fortuna.

La cantante destacó que su vida apasionada estaba afectando su cuerpo y reveló cómo su encuentro con la fe cristiana la salvó de caer en la ninfomanía. "Llegó a ser un vicio. No era ninfómana, pero creo que si Dios no llega a mi vida en ese momento, me vuelvo ninfómana. Yo salí cuando ya era cristiana", confesó, enfatizando el papel crucial de su conexión espiritual en superar esa etapa.

En esta reveladora entrevista, Yuri compartió no solo detalles de su pasado, sino también cómo su encuentro con la fe fue esencial para superar una etapa marcada por la pasión descontrolada.

