Negociadora de Colombia en COP16: "700 billones de dólares para salvar el planeta"

Para Jenny Sharyne Bowie Wilcheslas, negociadora de Colombia en conferencia COP16 , las negociaciones en la que participan 196 países y más de 20.000 delegados arrancan con optimismo, pero es consciente de que no será nada fácil alcanzar un documento con acuerdo vinculante el próximo 1 de noviembre.

"En este momento hay en agenda 31 temas de negociación. Hay países más alineados que otros, cada país responde a sus intereses y políticas nacionales, pero todos entendemos la importancia de llegar a acuerdos", señaló la jefa negociadora en entrevista exclusiva con Blu Radio.

La jefe negociadora de Colombia reveló que el "hueco" en la financiación de la protección para la biodiversidad del planeta es más grande de lo que se esperaba.

"La última estimación fueron 700 billones de dólares y más o menos el cálculo son 200.000 al año", reveló a Blu Radio Bowie Wilches.

Además, señaló que "Existe un vacío importante en el tema de recursos. Estamos pensando en ampliar la base de contribuyentes, no solamente los países, sino involucrar al sector privado, la filantropía, no como fuentes principales, pero sí como accesorias. Es claro que los estados no están dando lo suficiente".

El foco estará puesto en la implementación del Marco Kunming-Montreal, aprobado en la última cumbre, celebrada en Canadá, cuyo objetivo principal es proteger el 30 % del planeta, incluyendo áreas terrestres, marinas y de agua dulce, convirtiéndolas en áreas protegidas para el final de esta década y la restauración del 30 % de los ecosistemas degradados.

Además, el marco pone énfasis en la restauración y protección de ecosistemas críticos, como las selvas tropicales y los humedales, que son esenciales para la biodiversidad y el equilibrio climático.

Colombia ha marcado tres metas para esta cumbre: la financiación del cumplimiento de las metas climáticas, que la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, ha admitido será el punto más crítico de las negociaciones; establecer un marco de acceso a beneficios de las cadenas genéticas digitalizadas y los recursos genéticos, y la evaluación de las acciones de los países para el cumplimiento de las 23 metas de biodiversidad a 2030.