Panorama alarmante para los ecosistemas, revela informe "Planeta Vivo 2024"

A 11 días del inicio de la COP16 en Cali, WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza) una de las organizaciones más importantes sobre conservación ambiental y protección de la naturaleza, publicó los resultados de su informe insignia Planeta Vivo 2024.

El informe revela que en los últimos 50 años entre 1970 y 2020. el tamaño promedio de cerca de 5.500 poblaciones de animales en vida silvestre ha sufrido una catastrófica caída del 73%.

Las caídas más fuertes se dan en los ecosistemas de agua dulce (-85%), seguido de los terrestres (-69%) y los marinos (-56%). El cambio climático es una amenaza adicional, en particular para las poblaciones de vida silvestre en América Latina y el Caribe, que han registrado una disminución promedio del 95%.

En diálogo con Mañanas Blu, Carlos Mauricio Herrera, director de Conservación y Gobernanza de WWF Colombia (Fondo Mundial para la Naturaleza), habló sobre el informe.

"En estos cincuenta años que hemos venido haciendo de monitoreo, uno, hemos visto es una disminución en el tamaño medio de las poblaciones. Es decir, si estábamos viendo cualquier especie de la cual tenemos una serie de registros", dijo.

Sobre la COP16, señaló que es importante que no solo los gobernantes tomen decisiones al respecto, pues son decisiones que se tienen que cumplir. El marco de metas establecidos están en la protección de la biodiversidad, en que no aumente el cambio climático y incluso en objetivos de desarrollo sostenible, no se está logrando.

Aseguró que por eso hacen un llamado urgente, "realmente llevamos años planificando años pensando qué hacer como sociedad, como estados, como personas y no lo estamos logrando".

Y agregó, "por eso uno de los pilares que nosotros proponemos dentro de las soluciones incluidas, uno en el informe uno es la revisión de cómo estamos haciendo la práctica de conservación".

Hizo un llamado a entender que son varias visiones que se están compartiendo el planeta, los territorios y es entre todos que se deben construir esas soluciones.

