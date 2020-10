¿Quiere ser voluntario de la vacuna COVID-19 de Janssen? Conozca cómo lograrlo

Carlos Alvarado, director médico de Janssen para Latinoamérica, habló en Mañanas BLU sobre las pruebas de la vacuna contra el COVID-19 en Colombia y de los requisitos para ser voluntario. El especialista destacó que nuestro país es el primero en llevar pruebas de la vacuna, fuera de Estados Unidos, y que de 2.000 voluntarios apenas se llevan 20.

“Estamos abriendo centros en todo el país”, dijo Alvarado.

“Los requisitos son: adultos que pueden o no tener comorbilidades, puede haber mayores de 65 años. No deben participar mujeres embarazadas, niños, o personas con enfermedades no tratadas”, explicó.

Si usted quiere ser voluntario, puede llamar a la línea 01-800-752-22-31. Uno de los alicientes que tendrán los participantes tienen que ver con el acceso a la vacuna una vez se cumplan las pruebas.

