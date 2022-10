Archivan investigación por amenazas denunciadas por Alejandro Ramelli

"Más que delicado es irresponsable por parte del doctor Ramelli, ya que él dice que es víctima de unas amenazas y finalmente no lo es, y la evidencia así lo demuestra, inclusivo el informe conclusivo del investigador lo resalta en comillas", dijo Quintana (Lea también: Capturados cuatro militares por muerte de campesino en Argelia, Cauca ).



El funcionario advirtió que no se investigará por qué Ramelli no interpuso denuncia penal.