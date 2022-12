Club de cuervos, la nueva comedia de Netflix que mostrará machismo en el fútbol

Netflix estrena este viernes su primera serie original en español, "Club de Cuervos", una comedia mexicana centrada en las luchas de poder de los herederos de un equipo de fútbol y que aborda con humor el drama del machismo reinante en este deporte

La producción de 13 capítulos fue desarrollada por el director Gaz Alazraki y el productor Leonardo Zimbrón, creadores del filme "Nosotros los Nobles" (2013) en el que también trabajó Luis Gerardo Méndez e Ianis Guerrero, ambos protagonistas de nuevo en esta serie.

Mariana Treviño ("Love of My Loves", 2014) y Stephanie Cayo ("El secretario", 2011) encabezan el elenco femenino cuyos personajes hacen lo que está en su mano para sobrevivir en un mundo de hombres.

“El fútbol es más machista que cualquier otra industria. En la mesa de dueños es muy voraz, que te escuchen los jugadores cuando les quieres decir algo es prácticamente imposible. Es machista, sin disculpas", dijo Alazraki con contundencia en una entrevista con Efe.

El realizador, que contó con cuatro guionistas estadounidenses de series como "The Sopranos" y "Two and a Half Men" para escribir "Club de Cuervos", aseguró que la historia, a pesar de ser ficción, se apoya en experiencias y testimonios extraídos de la vida real.

Según un estudio de la organización británica Women in Football publicado en marzo de 2014, un 66,4% de las mujeres que viven de este deporte declaró haber sido testigo de actitudes sexistas en su lugar de trabajo, y una de cada cuatro indicó que su condición de mujer les había impedido acceder a una promoción laboral.

Un tercio de las más de 660 encuestadas fue testigo de comentarios que menospreciaban su capacidad de hacer una tarea por el mero hecho de ser mujer, y más de la mitad se mostró preocupada porque se las juzgara más por su aspecto físico que por su talento.

EFE