Cristiano Ronaldo se relaja escuchando esta música colombiana

El crack portugués del Real Madrid asegura que uno de los lugares más importantes de su casa es el spa y reveló qué tipo de música escucha cuando se dispone a descansar. Se trata de la agrupación colombiana Cali y El Dandee. (Lea acá también: Cristiano Ronaldo sorprende cantando ‘La mordidita’ de Ricky Martín ).

El jugador portugués parece haber recuperado las buenas sensaciones en el conjunto merengue y este domingo se despachó con un triplete en la victoria de su equipo 6-0 ante el Espanyol en el estadio Santiago Bernabéu.

Ronaldo, con el hat-trick de este domingo, alcanzó a Luis Suárez en lo más alto de la tabla de goleadores de la Liga de España con 19 tantos.

Guess where I spend 20% of my day? Find out! https://t.co/eAzFGXdoRk

