¿Cuál es el futuro de los medios digitales tras la compra del Washington Post?

coordinador de Contenidos Digitales de Caracol Televisión, explicó cuál será el impacto de esta venta y cuál es el futuro de los medios tradicionales que incursionan en el mundo digital.

Publicidad

“La venta da a entender que los portales transaccionales son los que están ganándose el mercado. Por su parte los medios de comunicación tradicionales están en una crisis y en su intento para ser rentables cobran a los usuarios por su contenido en Internet”, aseguró Paniagua.

La compañía dueña de The Washington Post, The Post Co., ha acordado vender su periódico insignia al fundador del portal de ventas online Amazon, Jeffrey P. Bezos, informó este lunes el propio diario.

Publicidad

Amazon, con sede en Seattle, no tendrá ningún papel en la adquisición y Bezos se convertirá en el único propietario del Post cuando se complete la venta, probablemente dentro de 60 días.

Publicidad

La transacción se mantuvo en secreto hasta este lunes. Donald Graham, director ejecutivo de The Post Co., dijo en una entrevista que el diario "podría haber sobrevivido bajo la propiedad de la empresa y haber sido rentable en un futuro cercano".

Con EFE.