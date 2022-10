Defensor del Pueblo renunciaría en las próximas horas

Ante dichas denuncias, el defensor de Derechos Constitucionales, Luis Manuel Castro Novoa, presentó su renuncia, según él, por no compartir la posición del defensor Jorge Armando Otálora de permanecer en la dirección de la entidad pese a las acusaciones de presunto acoso laboral y sexual.

Según dijo Castro, le pidió a Otálora que renunciara pero no lo hizo.





“Fue una petición que le hice, desafortunadamente no lo conseguí. Por este motivo me dirijo a usted con el fin de presentar mi renuncia al cargo de defensor delegado, en este oportunidad para insistir en mis razones de que renuncie”, dice el funcionario en una carta.





Escuche en este audio más información sobre:





-El Ministerio de Ambiente comenzó a trabajar en las primeras hipótesis para castigar a los responsables de la muerte de un oso de anteojos en el parque Chingaza, no se descarta una cacería sistemática de esta especie protegida.





-Esta noche el presidente Santos llegará a Quito, Ecuador, para socializar la participación de la Celac en misión especial de las Naciones Unidas para implementa el fin del conflicto en Colombia, Maria Camila Correa.





-Avanza la ofensiva militar en todo el país contra de las bandas criminales y delincuenciales. El Ministerio de Defensa anunció la creación de un bloque de búsqueda.





-El Ejército confirmó el hallazgo de dos cuerpos desmembrados en zona rural del municipio de El Bagre.





-En Venezuela el parlamento exhortó al gobierno de Nicolás Maduro a declarar la crisis humanitaria por la crisis que atraviesa el sistema de salud.





-Por lo menos 30 hectáreas han sido consumidas por las llamas en el municipio de Lenguazaque, Cundinamarca.