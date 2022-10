Denuncian grave situación de clínica donde debía ser operada Rubiela Chivará

Mauricio Ruiz, líder sindical de Saludcoop, manifestó que la clínica se encuentra sin medicamentos, insumos y a sus médicos les deben meses de sueldo (Lea también: Rubiela Chivará murió por arritmia cardiaca: Medicina Legal ).

Publicidad

“En la parte quirúrgica no hay insumos vitales, ni medicamentos esenciales y, en el caso de esta mujer en particular, los ascensores no sirven”, dijo.

Según Ruiz, los trabajadores no están recibiendo sueldo desde el mes de octubre del año pasado (Lea también: Cruz Blanca responsabiliza a IPS por caso de mujer que murió esperando cirugía ).

Publicidad

“Están pendientes de unos recargos y horas extras los cuales hacen parte de nuestro salario desde el mes de octubre”, afirmó.