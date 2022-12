En reforma a Corte Constitucional, salas de tutelas serían públicas

de para reformar el reglamento interno de esta alta corporación.

Cada uno de los despachos de los nueves magistrados han decidido que uno de sus auxiliares integrarán esta comisión que trabajará en los próximos días para buscar modificaciones profundas frente a la situación que afronta la Corte.

Una de las posibilidades que se baraja es que las salas de selección de tutelas sean de carácter público.

Magistrado González reafirma que abogado Pacheco ofreció dinero a Pretelt

El magistrado Mauricio González aseguró que ni su exesposa ni su hijo recibieron ningún tipo de regalos por parte de Jorge Preteltl, como lo manifestó ayer el abogado Víctor Pacheco ante la Fiscalía.

“Los magistrados Gabriel Eduardo Mendoza y Luis Ernesto Vargas me han autorizado para ratificarlo públicamente. Hago un respetuoso llamado a la opinión para no perder de vista el meollo del asunto. Con respeto por la presunción de inocencia del doctor Pretelt se trata de establecer si entre él y el abogado Víctor Pacheco hubo o no un acuerdo punible para obtener un fallo”, expresó el magistrado González.