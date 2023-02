Este sería el repertorio de canciones que tocaría Rolling Stones en Bogotá

Todo parece indicar que los Stones iniciarán con Start me up. Además, cerrarían el concierto con Satisfaction. (Vea también: The Rolling Stones y sus curiosas peticiones para realizar un concierto )

Según el análisis de las canciones que han tocado en cada uno de los conciertos de su gira Olé, también tocarían inolvidables como Angie, Paint It Black y Like a Rolling Stone.

También se abrió la posibilidad para que los fans voten por una de las cacniones que tocarán en Bogotá, aunque solo se conocerán los resultados hasta el momento del evento. (Vea también: Diamante Eléctrico será telonero en concierto de Rolling Stones en Colombia )

Far Away Eyes, Dead Flowers, Let It Bleed y Sweet Virginia son las opciones por las que se puede votar aquí .

Serían entre 17 y 18 las canciones que tocarían, entre las que estarían:

Start Me Up

It's Only Rock 'n' Roll (But I Like It)

Tumbling Dice

Out of Control

Like a Rolling Stone

Paint It Black

Angie

Además, vea aquí la lista que ha tocado en cada ciudad durante la gira:

#StonesPerú setlist

Gracias Lima! Al fin! Que público tan increible!

Thank you Lima! At last! pic.twitter.com/gyBeQBUPrr — The Rolling Stones (@RollingStones) March 7, 2016

