Fotomultas no están cumpliendo objetivos preventivos y educadores: MinTransporte

“Consideramos que no se está cumpliendo con el fin de la norma que es que sea preventivo y que evite los accidentes y eso no está ocurriendo. Ha habido un crecimiento del 27 % desde 2013 hasta 2015 en la imposición de estos comparendos electrónicos, pero no ha ocurrido igual con la accidentalidad, de manera que no estamos haciendo absolutamente nada, no ha ocurrido nada en cuanto a fines preventivos y de educación al actor de la vía", dijo Abello.

Por eso, la ministra acudió al Congreso para pedir las facultades para reglamentar los equipos y las condiciones sobre las que se deben utilizar las cámaras para poner fotomultas, bajo criterios técnicos acordes con las vías que se están construyendo y generando una cultura de seguridad vial.