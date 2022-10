Fundación Nuevo Arco Iris respalda dialogar sobre desescalamiento del conflicto

El investigador de la Fundación Nuevo Arco Iris Ariel Ávila respaldó que en La Habana ya se esté hablando de un desescalamiento del conflicto en Colombia.

“Es llegar a uno acuerdos mínimos sobre los que se puede y no se puede hacer faltando un año para que esto se firme. Esos mínimos, es por ejemplo que las Farc no coloquen bombas en oleoductos a un kilómetro del casco urbano como pasa en Putumayo, o que la fuerza pública decida no bombardear en la noche cuando los guerrilleros duermen, que la guerrilla siembren minas en las fuentes de agua. Eso se entiende por desescalar el conflicto y eso aliviaría un poco la carga”, manifestó.

Ávila agregó que políticamente desescalar el conflicto es una medida aceptable ya que cualquier situación puede hacer que ambas partes se levante de la mesa, ya que es más viable que un cese unilateral del fuego.