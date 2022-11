Gobierno reitera que no pagará salarios a quienes sigan en paro judicial

comunicara que este martes 13 de enero se hará elecciones en todos los despachos judiciales para que sean los trabajadores quienes decidan si continúan en el paro. ( Asonal desestima advertencia del Gobierno y mantiene el paro judicial ).

Publicidad

Por su parte, el ministro de Justicia, Yesid Reyes, hizo un llamado a los trabajadores para que regresen a sus labores y normalicen el servicio.

“Confiamos en que la mayoría de los funcionarios judiciales que están en contra de este paro concurran a sus oficinas para garantizar la normalización del servicio judicial”, dijo el ministro.

Publicidad

“Lo que está previsto es mantener las medidas que se habían señalado. La primera de todas acatar la instrucción del contralor general, en el sentido de no pagar salarios a los que no vayan a trabajar (…) el Consejo Superior de la Judicatura garantizará no solo sedes alternas también creación de despachos judiciales para los interesados en prestar el servicio”, agregó.

Publicidad

A su vez, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, manifestó que es deber del Gobierno garantizar el inicio del año judicial y por ello, este martes se recurrirá a la Fuerza Pública para que los funcionarios de la rama puedan acceder a despachos y juzgados en el país.

COMUNICADO DE PRENSA DE MINJUSTICIA:

Publicidad

El Ministerio de Justicia y del Derecho ha hecho y seguirá haciendo todo lo posible para garantizar el bienestar de todos los empleados y funcionarios de la Rama Judicial y el continuo mejoramiento del servicio de justicia en el país.

Publicidad

En el 2012 se llegó a un acuerdo con los sindicatos con el que se les otorgó una nivelación salarial a todos los empleados y funcionarios de la Rama Judicial. Esta nivelación, un compromiso que viene cumpliendo el Gobierno Nacional, permite un incremento salarial hasta del 54 por ciento, que se entrega de manera gradual hasta el año 2018. Esto significa, por ejemplo, que el juez de menor rango, cuya experiencia mínima para ocupar el cargo es de dos años, pasará de ganar alrededor de 6 millones de pesos a tener un sueldo superior a los 10 millones de pesos mensuales a partir del 2018.

El Gobierno Nacional garantizó los recursos necesarios para darle continuidad a los jueces de descongestión hasta diciembre del 2014, y se destinó una partida presupuestal de 500.000 millones de pesos para que a partir del 2015 los juzgados se conviertan en permanentes, garantizando así la estabilidad, la continuidad y el mejoramiento de la justicia en Colombia.

Publicidad

En mes y medio, el Ministerio de Justicia logró la aprobación de una Ley que crea nuevas fuentes de financiación para la Rama Judicial y garantizará por lo menos 650.000 millones de pesos anuales, adicionales al presupuesto. Este dinero será empleado para la entrada en vigencia de la oralidad y para la modernización de los despachos judiciales en Colombia.

Publicidad

No hubo adición presupuestal ni recursos diferentes a los propuestos desde un comienzo por el Gobierno Nacional, destinados a dar por terminadas las protestas de los sindicatos del Inpec. La negociación se basó en dos puntos principales: el otorgamiento de un seguro de vida para los funcionarios penitenciarios y la destinación de 12.700 millones de pesos que hacen parte de los recursos sin ejecutar del presupuesto del Inpec. Destacamos la voluntad de los sindicatos de trabajar conjuntamente con el Gobierno Nacional para mejorar la situación de las cárceles en Colombia.

Con ocasión de los anuncios de la continuidad del paro por parte de un sindicato minoritario, el Ministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado, hace un llamado para que se respete el derecho al trabajo y el derecho que tienen los colombianos a acceder a una justicia pronta y eficaz. La protesta no puede ampararse en el fuero sindical para violar la Ley y restringir los derechos de las mayorías.

Publicidad

El Gobierno Nacional garantiza que este 13 de enero las puertas estarán abiertas para todos los funcionarios y trabajadores que quieran retomar actividades. Para ello, se conformaron comisiones especiales de las que hacen parte varias instituciones, entre ellas la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, que estarán presentes en diferentes juzgados haciendo verificación de la prestación del servicio de justicia en todo el país.

Publicidad

Reiteramos la invitación a que todos los trabajadores y funcionarios de la Rama Judicial honren a la justicia trabajando para ella con la dedicación y entereza que el país necesita. Es el trabajo responsable y el compromiso lo que puede devolverles a los colombianos la credibilidad en ella.