Habitantes en sur de Bogotá estarían siendo presionados para vender sus casas

en el sur de Bogotá.

Rojas aseguró que intermediarios inmobiliarios comienzan asesorando a dueños de viviendas con el tema de titulación, teniendo en cuenta que gran cantidad de predios en el sur de la ciudad no tienen títulos de propiedad; cuando los habitantes consiguen dichos derechos les hacen oferta de compra para posteriormente vender la vivienda a grandes proyectos inmobiliarios.

La cabildante reveló con testimonios que las familias que se negaban a vender sus propiedades incluso recibieron presiones y amenazas de grupos que se identificaban como miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia.

“Cosas que a uno no le caben en la cabeza, pero que sí las hacen. Por ejemplo, en las chapas de la puerta metían llaves y las rompían para que la gente no pudiera ingresar a sus casas. Ponían excremento humano en las puertas de las casas, le echaban super bonder a las chapas para que la gente no pudiera entrar, había amenazas de algunas personas que decían ser de las autodefensas unidas de Colombia, diciéndole a la gente del barrio que tenían que desalojar”, dijo.

Se estima que cerca de 200 personas han sido desplazadas en ese proceso de gentrificación del barrio Los Olivos.

Con El Espectador

