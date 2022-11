‘La Choza Política’ del día en Voz Populi tiene que ver con Alicia Arango, una de las más cercanas al senador Álvaro Uribe, quien no puede aspirar al Consejo de Bogotá porque no lleva viviendo dos años en la capital; no le suena aspirar a la alcaldía de Cartagena y, por si fuera poco, se bajó de manejar la campaña de Pacho Santos.