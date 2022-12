La paz será un hecho por las buenas o por las malas: Santos a Farc

Luego de un consejo de seguridad en Florencia, Caquetá, el presidente Juan Manuel Santos advirtió este jueves que las Farc con sus atentados “lo único que van a lograr es minar cada vez más la confianza de los colombianos”.



“Por más actos terroristas que hagan vamos a seguir buscando la paz por las buenas o las malas”, dijo el Jefe de Estado.

“No sigan con estos atentados, que la comunidad y la población rechaza en todas las formas, porque no tienen ninguna lógica, no tienen ninguna ventaja militar”, sostuvo y advirtió que la orden a las Fuerzas Armadas es no bajar la guardia y mantener la ofensiva.

El jefe de Estado reveló, además, que 10 cabecillas de las Farc han sido abatidos desde que este grupo guerrillero decidió poner fin al cese el fuego unilateral.

El mandatario indicó que dicha ofensiva no es con ánimo de venganza sino de aplicar el principio de autoridad.

“La respuesta del Estado frente al ataque de la guerrilla ha sido claro y contundente, como han sido mis instrucciones a los comandantes (…) Entre mayo 21 y el 17 de julio han sido neutralizados 278 miembros de la guerrilla, han si do dados de baja 10 de sus cabecillas, 4 de primer nivel; han sido capturados 184, se han desmovilizado 40 y han sido abatidos 54”, finalizó el presidente Santos.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-En las últimas horas apareció el cuerpo sin vida de una abogada colombo-española en zona rural de Palmira, zona en donde fue hallado el cadáver de una modelo el pasado fin de semana.

-Las autoridades en Putumayo activaron un plan de recompensas para capturar a los autores de atentados en la región tras un hostigamiento al puesto de la Policía en el municipio de Puerto Guzmán.

-Barack Obama confesó que admira al papa Francisco por su mensaje “claro y fuerte” acerca del cambio climático en el planeta.