LeBron James quedó expuesto por mensaje privado que mostró modelo en Instagram

"¡Oye! ¿Cómo estás?", escribió LeBron y en respuesta recibió un “¿qué?” y risas, lo que deja entrever que la modelo no esperaba que el deportista la contactara.

When you kno the warriors boutta make you 2-7 in the finals..... @kingjames pic.twitter.com/ieV1AKPfLV

El hecho no cobraría mayor trascendencia si no fuera porque LeBron está casado con Savannah Brinson, con quien además tiene tres hijos.

Pese a que el mensaje no dice mayor cosa ha tenido eco en varios medios estadounidenses, pues señalan que este no le caería nada bien a la esposa del basquetbolista.