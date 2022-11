MinMinas asegura que la única autoridad para alertar sobre apagones es XM

"El contralor tiene que advertir aquellas cosas en las que cree que debe hacer advertencia, él está en todo su derecho y su deber. El sistema esta muy estresado ibamos muy bien en este niño hasta que tuvimos dos daños en las plantas que no estaban en las cuentas de nadie esto pone al sistema al límite, pero hemos tomado unas medidas que nos muestran que debemos ser capaces de pasar este 'Niño'", señaló González. (Lea acá también: Por déficit, Contraloría advierte sobre cortes de luz de una a tres horas al día ).

El ministro pidió a los colombianos que en materia enegética sólo tengan en cuenta las cifras oficiales que entregue XM. "Así como el DANE es la fuente oficial en materia de empelo, XM es la fuente oficial en materia de información del sector energético".

XM reconoció que sí están ajustados en las reservas de energía, por lo que es necesario que todos los colombianos empiecen desde ya a ahorrar energía. Sin embargo, la gerente de la firma, María Arboleda, señaló que en el panorama cercano no están contemplados racionamientos.

“En este momento estamos muy ajustados, la reserva que tenemos es mínima, no podemos decir que ya hay un racionamiento, no. Tenemos en este momento la energía suficiente para abastecer la demanda, lo que estamos previendo es lo que sigue en el mediano plazo y es que si esa reserva la seguimos usando de la manera como lo estamos haciendo y la demanda no reacciona con un ahorro realmente efectivo podríamos estar con una situación crítica al final del verano”, explicó Arboleda.

La firma agregó que en un escenario crítico en el que se reporte otra falla en las hidroeléctricas o las térmicas sí sería necesario recurrir a cortes programados de energía, “esperamos no tener que llegar a ese punto sino que los colombianos entiendan que la reserva es muy poca y que cualquier eventualidad nos podría poner al otro lado y es que ya no nos descanse la reserva y la generación que tenemos para abastecer la demanda”.

Escuche en este audio más información sobre:

-En un nuevo trino, el expresidente Álvaro Uribe aseguró que se referirá a la captura de su hermano el próximo domingo, a propósito, Blu Radio conoció la guarnición militar en Antioquia a la que sería trasladado en las próximas horas Santiago Uribe.

-Un juez condenó al distrito a pagar una millonaria multa a los familiares de una joven que murió en un accidente de tránsito por esquivar un hueco en una Autopista Norte de Bogotá.

-En un foro organizado por el Banco Mundial el Gobierno colombiano presenta en Washington avances de la Ley de Víctimas. Las últimas cifras señalan que en Colombia 590 mil víctimas han sido reparadas.

-Habitantes de Paraguachón en La Guajira, aseguran que desde hace más de una semana pasada reiniciaron las deportaciones de colombianos que viven en Venezuela por esa zona de la frontera.

-La Policía de Cartagena propinó un importante golpe contra los traficantes de animales en el departamento de Bolívar. Pretendían vender un oso perezoso, además de otras especies.

-En alerta se encuentran las autoridades en Nicaragua por las emergencias que pueden causar los cuatro volcanes que en este momento se encuentran en actividad en diferentes partes del país centroamericano.

-El Acueducto de Bogotá aseguró que ya está trabajando en el mantenimiento preventivo de 8 mil kilómetros de redes de alcantarillado para enfrentar el invierno y evitar taponamientos.