One Direction se despide de sus fans en el programa "X Factor"

La banda One Direction ofreció a sus fans su última actuación antes de tomarse su anunciado descanso de los escenarios en el programa de televisión británico "X Factor".

Los componentes del grupo interpretaron el domingo por la noche en el estadio londinense de Wembley, desde donde se emitió el programa, dos temas de su álbum más reciente -"Made in the AM"-, "Infinity" e "History".

La banda juvenil rememoró así sus inicios en 2010, cuando se presentaron en "X Factor" y lograron notoriedad para grabar su primer álbum.

"Esto me hace recordar lo que ocurrió cinco años atrás, cuando conocí a cinco chicos que cantaban como solistas. Nunca podría haber predicho lo que iba a pasar", dijo durante el programa Simon Cowell, juez del "X Factor" y el primero que sugirió la idea de que los jóvenes intérpretes formaran una banda.

Tras la actuación, Liam Payne, uno de los integrantes de One Direction, afirmó que estos han sido los "cinco años más apasionantes" de su vida.

"Tristemente, nos vamos durante un tiempo, lo necesitamos", agregó.

El grupo liderado por Harry Styles anunció en agosto su intención de tomarse un descanso para iniciar proyectos en solitario.

En un mensaje en Twitter, la banda agradeció a sus fans su "increíble apoyo" durante los últimos cinco años.

"Hoy es un día muy especial para nosotros porque marca el final de un primer capítulo. Todo esto ha sido gracias a vosotros. Muchísimas gracias", señalaron los miembros de One Direction. EFE