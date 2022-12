‘Peñalosa’ presenta su faceta como ‘Kiki Jam’ y lanza reggaetón por firmas

a la Alcaldía de Bogotá.

Letra:

Me vuelvo a lanzar

así que váyanse preparando

y sé que muchos están sufriendo

pero esto así no puede seguir…



Buscaré…

Todas las firmas necesarias juntas

seré la solución y ayuda,

Petro no supo hacerlo así.

Infórmenle a Pacho

por ahí derecho a Pardo,

que ya estoy animado. Oh oh



Si estaban buscando

un mejor candidato

aquí estoy bogotanos.

Es que esto sin mí, se volvió aquí

un desorden inmenso y ruin que a nadie le gusta,

pero a mí me gusta.



Si votan por mí le pongo fin

a tanto problema infeliz, a mi no me asusta,

la alcaldía me gusta.