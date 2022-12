Programa completo de Voz Populi 1 septiembre de 2014

‘Cuidaito’ con jugar con la paz, prometiendo y al minuto disparando por detrás: Este ‘cuidaito’ musical tiene que ver con las declaraciones de los negociadores de las Farc sobre que no es cierto que las conversaciones estén en la recta final como afirmó el Gobierno.

Publicidad

Titulares musicalizados de Voz Populi para este lunes 1 de septiembre: Estos titulares tienen música y serán los principales temas que abordaremos este 1 de septiembre en Voz Populi:

Exsecretario General de Presidencia niega vínculos con María del Pilar Hurtado: Durante la audiencia que se realiza la sala penal de la Corte Suprema de Justicia en contra de la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado y el exsecretario General de la Presidencia Bernardo Moreno, este último negó vínculos con la entonces jefe de inteligencia.

Publicidad

Por meter tanto colombiano, en la isla cubanos no van a caber: ‘Cuentico’: Nuestro cuentico del día tiene que ver con la exigencia de las Farc de que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, haga presencia en la mesa de La Habana.

Publicidad

Familia de Joan Rivers deberá decidir si la mantienen con vida, según Daily Mail: El diario Daily Mail dio a conocer que una fuente cercana a la familia de Joan Rivers aseguró que a la comediante estadounidense le indujeron un coma tras su llegada al hospital luego de un paro cardiorrespiratorio.

Piden al Gobierno no permitir que Farc maneje tiempos del proceso de paz: Sectores empresariales y políticos de Cali le pidieron al Gobierno Nacional no dejar que las Farc manejen los tiempos del proceso de paz, luego del comunicado del grupo guerrillero donde afirman que los diálogos no están en su recta final.

Publicidad

Nosotros decimos que el proceso va bien y ellos dicen la verdad: ‘De la Calle’

Publicidad

‘Norberto’ adoptó un niño tan cansón que él es quien no deja dormir a zancudos

Absuelven a abogada y a madre de Cárdenas por fraude procesal en caso Colmenares: El juez 19 penal del circuito confirmó la absolución de Ayde Acevedo y María del Pilar Gómez, una abogada de Carlos Cárdenas y la otra madre del joven, quienes estuvieron vinculadas al caso de la muerte de Luis Andrés Colmenares.

Publicidad

Investigarán anomalías de Inpec en traslado de implicados en caso grafitero: Compulsa de copias hizo la juez 19 de Conocimiento a directivas del Inpec por negligencia en el traslado de los implicados en el caso del grafitero Diego Felipe Becerra.

Publicidad

‘Por algo será’ que al que es malo 15 días le dan y al ejemplar se va a modelar: El panelista de Voz Populi Francisco Mejía analiza las afirmaciones de la columnista Salud Hernández, quien aseguró que la justicia en Colombia “es impredecible y no tiene criterios similares”, las razones de la periodista para ello y lo que piensan los usuarios del sistema judicial.

‘Por algo será’ que Pékerman demostró que todo se puede sin insultar ni gritar: Álvaro Forero Tascón, analista de Voz Populi, se pregunta si el liderazgo colectivo de Pékerman podría estar cambiando el apego de los colombianos por el modelo de liderazgo individualista del expresidente Álvaro Uribe.

Publicidad

Se divorció de su esposa por el sexo excesivo que ella le exigía: Un tribunal de Bombay, en la India, dio la razón a un esposo que demandó su divorcio por el excesivo sexo que le pedía su mujer para satisfacer sus necesidades alegando un "insaciable apetito sexual".

Publicidad

Torres del Space serán demolidas el 23 de septiembre: La Alcaldía de Medellín anunció que el próximo 23 de septiembre se efectuará la demolición de las fases 1 a 4 del complejo residencial Space.

“Bandas criminales hicieron del paraíso un infierno”: sanandresana: Patricia Cardona Canal es una mujer que decidió hacerse sanandresana cuando decidió irse a vivir a la isla hace 40 años, hoy asegura que “de 30 años para acá nos convertimos en un sitio de guerra, donde vinieron todas las bandas criminales e hicieron del paraíso todo un infierno”.

Publicidad

Uribe nunca me ordenó interceptar a periodistas ni a opositores: Bernardo Moreno: En la audiencia que se adelantó en contra de la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado y el exsecretario General de la Presidencia Bernardo Moreno en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Moreno argumentó durante casi cuatro horas no tener vínculos con los agentes del extinto DAS y no haber recibido órdenes por parte del expresidente Álvaro Uribe para interceptar a magistrados, periodistas y políticos de la oposición.

Publicidad

Mientras violencia se toma la isla, Gobierno se muere de la risla: ‘Poeta Roy’

Natalia Paris exige a la negra candela detener ‘bulling’ en su contra: La empresaria, ‘disc jockey’ y modelo paisa Natalia París pidió a través de sus cuentas de Twitter e Instagram a la periodista de farándula de RCN Televisión Graciela Torres, ‘la negra candela’, para que cese todas las informaciones falsas que emite entorno a ella.

Publicidad

‘Santos’ le canta a ‘Gaviria’ y le dice que ellos son “La pareja ideal”: Tras las especulaciones sobre las diferencias entre el presidente Juan Manuel Santos y el expresidente César Gaviria, nuestra dedicatoria musical es del primer mandatario a uno de sus amigos.

Publicidad

En la casa ‘Gaviria’ contestan como hacker en Fiscalía: ¿En qué puedo ayudar?