Programa completo Voz Populi 20 de julio de 2015

“Serenemos los espíritus y depongamos las armas entre nosotros”: Santos: El presidente Juan Manuel Santos en su discurso durante la instalación de lalegislatura del Congreso de la República hizo un llamado al país para que se una en torno a la paz e invitó a los críticos del proceso, que se adelanta en La Habana, a abandonar los “juicios, prejuicios y posiciones intransigentes”.

Centro Democrático y Polo no aplaudieron discurso de Juan Manuel Santos: Los partidos Centro Democrático y Polo Democrático no atendieron el llamado de unión del presidente Juan Manuel Santos y se abstuvieron de aplaudir al mandatario durante la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso.

No aplaudimos homenaje a soldados por Gbno. que legitima que los asesinen: Uribe: A través de su cuenta de Twitter el senador del Centro Democrático Álvaro Uribe rechazó los argumentos expresados por el presidente Juan Manuel Santos en su discurso de instalación del Congreso y explicó por qué la colectividad a la que pertenece no lo aplaudió (Lea también: Centro Democrático y Polo no aplaudieron discurso de Juan Manuel Santos ).

Titulares musicalizados de Voz Populi para este lunes 20 de julio de 2015: Estos son los temas que, entre otros, analizaremos con humor en este lunes 20 de julio de 2015:

Pelé recibió alta médica tras someterse a una cirugía en la columna: Edson Arantes do Nascimento 'Pelé' recibió hoy el alta hospitalaria tras someterse el sábado a una cirugía para corregir la descompresión de una raíz nerviosa en la columna vertebral, informaron hoy fuentes médicas.

Santos celebró restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos: El presidente Juan Manuel Santos, en medio del discurso en el que se dio apertura al nuevo año legislativo en el Congreso de la Republica, se refirió al restablecimiento histórico de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.

Luis Fernando Velasco es elegido como nuevo presidente del Senado: El Senado en pleno escogió como su nuevo presidente al senador del Partido Liberal Luis Fernando Velasco Chaves, payanés de 50 años de edad.

