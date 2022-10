Se mantiene cese de actividades en juzgados de familia y laborales

La reunión duró cerca de tres horas y en ella los sindicatos judiciales buscaban echar para atrás el acuerdo 10445 de diciembre 2015 con el cual se habilitaron los centros de servicio únicos para el funcionamiento y atención a usuarios.



Freddy Machado, presidente de Asonal, dijo que este acuerdo resta agilidad a los procesos judiciales aumentando los tiempos y los trámites (Lea también: ¿Por qué hay cese de actividades en los juzgados civiles y de familia? ).



“Los centros de servicio han fracasado en materia penal y ejecución de penas los intentan aportar hasta la justicia civil y de familia. Para el usuario, el ciudadano y el abogado es inaceptable atender esa disposición y por ello las bases judiciales reclaman que los acuerdos que dieron origen a esa resolución son revocados nosotros los judiciales entraremos nuevamente a laborar”, precisó.



“Lo que no queremos aquí es un peso para nosotros sino que se mejore el servicio de justicia, y no se pueden traer modelos de gestión que no solucionan los problemas de los juzgados, sino que por el contrario los aumentan”, agregó.



Así mismo, la jueza María del Pilar Arango, insistió en culpar a la Sala Administrativa de la Judicatura por el cese de actividades de algunos empleados de la Rama Judicial, al indicar que ha insistido en aplicar un modelo de gestión que no funciona.



“No es un capricho de los jueces, ni de empleados, ni los abogados litigantes estar en esta jornada. La responsabilidad absoluta es de la Sala Administrativa de la Judicatura que viene implementando un modelo de gestión que está totalmente fracasado”, dijo la jueza.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El Gobierno colombiano someterá a una nueva revisión el corredor humanitario habilitado en la frontera con Venezuela tras cerca de 6 meses de cierre decretado por el gobierno de Nicolás Maduro.



-La Defensoría del Pueblo alertó sobre un aumento del desplazamiento masivo que se presenta en el Bajo Cauca antioqueño por cuenta de combates de grupos armados ilegales, el censo de más de 400 afectados podría aumentar en las próximas horas.



-El Gobierno le salió al paso a la polémica por el futuro del Fondo Nacional del Ganado y a pesar de respetar la posición de Fedegán aseguró que no se dejará acorralar.



-Hombres armados se mantienen atrincherados en el hotel Splendid de la capital de Burkina Faso.



-La nueva gerente de TransMilenio reportó que el sistema cuenta con un déficit de 240 mil millones de pesos, por lo que se está definiendo un reajuste de tarifas.