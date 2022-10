Senador supuestamente relacionado con ‘Marquitos’ denunciará a Claudia López

que Gnecco junto al representante Antenor Durán pertenecen a la estructura política que representan a la banda criminal liderada por ‘Marquitos’ Figueroa. En la misiva de 7 puntos dice lo siguiente:

“A. No he tenido trato directo ni indirecto, de carácter personal, político, social ni económico con el señor marco de Jesús Figueroa García. b. No soy familiar por vía de consanguinidad ni afinidad del señor juan francisco Gómez cerchar. C. No participé en la campaña política que permitió la elección del sr. Gómez a la Gobernación del departamento de La Guajira. D. Juan Francisco Gómez Cerchar NO participó en mi aspiración al Senado de la República, toda vez que para esa campaña ya se encontraba privado de la libertad. E. NO poseo mayores activos económicos o empresariales de los que se pueda deducir asociación con dineros de origen espurios o ilícitos”.

Ante esto, el congresista del Partido de La U expresó un contundente y enérgico rechazo por lo dicho por Claudia López, y por ello tomó la decisión “de formular denuncia penal contra la mencionada senadora Claudia López Hernández, ante la sala penal de la h. Corte Suprema de Justicia, por sus difamatorias y deshonrosas afirmaciones, puesto que es necesario que esa Alta Superioridad Judicial claramente establezca si son ciertas o no sus afirmaciones o simplemente se trata de su modus político mediante el cual cobra actualidad y vigencia enlodando y maltratando a todo aquel que bajo los parámetros de la transparencia”.