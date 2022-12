Violencia no desaparecerá por arte de magia si se firma la paz: general Naranjo

El ministro consejero para el posconflicto, general Óscar Naranjo, reconoció que a pesar de que se logre un acuerdo con las Farc, habrá grandes retos para que el país alcance una paz definitiva. (Lea acá también: Farc interceptó vehículo de gerente de hospital en Caquetá ).

"No queremos ser particularmente irresponsables y no queremos desvincularnos de la realidad y tendríamos que reconocer que poner fin al conflicto en Colombia no significa poner por arte de magia fin a los problemas de seguridad y de violencia que afronta nuestro país", dijo.

El ministro Naranjo explicó que la construcción de la paz debe estar acompañada de aumento de la Fuerza Pública y un fortalecimiento de las instituciones judiciales.