A la cárcel presunto disidente señalado de coordinar atentado contra periodista en Guaviare

Un juez penal de control de garantías de Villavicencio impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Campo Elías Castañeda Valencia, conocido con los alias de 'Morocho', 'Chuchi' o 'Empatía', señalado integrante del Bloque Jorge Briceño Suárez de las disidencias de las Farc como presunto responsable de planear y coordinar el ataque armado contra el periodista Gustavo Chicangana Álvarez y su esposa, ocurrido el 5 de julio de 2025 en San José del Guaviare.

De acuerdo con la investigación, el procesado habría cumplido un papel determinante en la planeación del atentado, al contactar a las personas que ejecutaron la acción armada, además de dirigir y coordinar las labores de vigilancia y seguimiento a la víctima.

Según el material recopilado por la Fiscalía, también habría alertado el momento exacto en que debía realizarse el ataque, cuando el periodista salió de su vivienda sin el esquema de protección.

En desarrollo de la investigación, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos obtuvo una orden de captura contra Castañeda Valencia, la cual fue materializada por unidades de la Policía Nacional durante un procedimiento de verificación de antecedentes judiciales realizado en vía pública en Villavicencio, Meta.



Tras su captura, el señalado integrante de las disidencias fue presentado ante un juez para el desarrollo de las audiencias concentradas. La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, fabricación, tráfico, porte o tenencia agravada de armas de fuego y concierto para delinquir agravado.

Durante las diligencias judiciales, el procesado no aceptó los cargos formulados por el ente investigador. No obstante, el juez consideró procedente imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad mientras avanzan las investigaciones por su presunta participación.