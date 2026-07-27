A prisión alias ‘El Mono’, Gestor de paz señalado de financiar a Comandos de Frontera

Un juzgado municipal de Silvia, Cauca, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Luis Carlos Vélez Romero, alias “El Mono”, señalado por la Fiscalía como presunto jefe financiero de los Comandos de Frontera, hombre de confianza de Geovany Andrés Rojas, alias “Araña”, y quien además fue designado facilitador de paz por el Gobierno Nacional.

Alias “El Mono” fue capturado el pasado 24 de julio en Chía ,Cundinamarca, En el proceso penal, la Fiscalía le imputó los delitos de tráfico de estupefacientes agravado y concierto para delinquir con fines de narcotráfico, al señalarlo de participar en el transporte de al menos tres toneladas de cocaína desde 2022 utilizando vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Según el ente acusador, la investigación está soportada, entre otros elementos, en el testimonio de Manuel Castañeda, conocido como “El Narcochofer”, quien fue capturado en flagrancia transportando cocaína en camionetas de la UNP asignadas al entonces exsubdirector Ronald Rodríguez. De acuerdo con la Fiscalía, Castañeda identificó a alias “El Mono” como el coordinador operativo de los envíos, propietario de la sustancia estupefaciente y responsable de suministrar los contactos institucionales para facilitar el transporte de los cargamentos.

Un Juzgado promiscuo municipal de Silvia, Cauca envió a la cárcel a Luis Carlos Vélez Romero, alias 'El Mono', señalado por la Fiscalía como presunto jefe financiero de la estructura Comandos de Frontera y persona de confianza de Geovany Andrés Rojas, alias 'Araña'. El imputado… pic.twitter.com/lLCpFeUJJR — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 27, 2026

Durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, la Fiscalía sostuvo que existía un riesgo de obstrucción a la justicia. La fiscal del caso aseguró que el procesado habría entregado 10 millones de pesos para financiar la defensa jurídica de Castañeda con el propósito de garantizar el silencio de quien calificó como un integrante clave de la organización criminal.



Adicionalmente, el ente investigador reveló conversaciones que, según indicó, evidenciarían la intención de alias “El Mono” de utilizar su condición de facilitador de paz y su presunta vinculación a una comunidad indígena para obtener beneficios judiciales.

La fiscal explicó ante el juez: “Ofreció instrumentalizar su condición de facilitador de paz para obtener la libertad de capturar a don Manuel. (…) Le decía que no se preocupara, que ahí había un tema con los indígenas, o con lo que él sabe que ahora estoy metido, que lo puede meter. (…) Y con lo que él sabe que ahora está metido, pues se refiere a esa condición de facilitador de paz que se encuentra registrada mediante la Resolución número 043 del 13 de octubre de 2022. Indica también en esa conversación que así puede salir más rápido del tema, o sea, de estar privado de la libertad”.

En la diligencia también fue mencionado Jhon Jairo Giraldo Portilla, alias “JJ”, quien, según la Fiscalía, sería familiar de alias “Araña”. Asimismo, el ente acusador cuestionó la respuesta emitida por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, encabezada por Otty Patiño, en la que se indicó que no existían argumentos sobre las razones por las cuales Vélez Romero y Giraldo Portilla fueron designados como facilitadores de paz.

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Con la decisión judicial, alias “El Mono” permanecerá privado de la libertad mientras avanza el proceso en su contra por los presuntos vínculos con la estructura criminal Comandos de Frontera y las actividades de narcotráfico que le atribuye la Fiscalía.