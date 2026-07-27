Juez definirá si envía a la cárcel a alias ‘El Mono’, señalado por vínculos con alias ‘Araña’

Una juez de control de garantías del Cauca definirá este lunes, si impone medida de aseguramiento contra Luis Carlos Vélez Romero, alias ‘El Mono’, señalado por la Fiscalía como presunto jefe financiero de los Comandos de Frontera y hombre de confianza de Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’.

Durante la diligencia, la Fiscalía solicitó que el procesado sea enviado preventivamente a un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso penal. Por su parte, la defensa pidió que, en caso de imponerse una medida de aseguramiento, se evalúe la posibilidad de que sea recluido en un resguardo indígena.

Alias ‘El Mono’ fue capturado el pasado 24 de julio en el municipio de Chía, Cundinamarca, en un operativo adelantado por las autoridades.

Captura de Luis Vélez, alias ‘El Mono’. Suministrada.

Según la investigación, sería una de las personas de mayor confianza de alias ‘Araña’, uno de los jefes de los Comandos de Frontera que participó en los diálogos con el Gobierno del presidente Gustavo Petro y cuya extradición fue avalada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en diciembre. Actualmente, alias ‘Araña’ permanece recluido en la cárcel La Picota.



En las audiencias concentradas, la Fiscalía expuso que alias ‘El Mono’ estaría vinculado con el tráfico de por lo menos tres toneladas de cocaína desde el año 2022. De acuerdo con el ente investigador, los cargamentos habrían sido transportados incluso en vehículos pertenecientes a la Unidad Nacional de Protección.

Por estos hechos, Luis Carlos Vélez Romero fue vinculado por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir.

La investigación también señala que alias ‘El Mono’ habría mantenido una relación directa con Manuel Castañeda, conocido como ‘el Narcochofer’, señalado como supuesto encargado de movilizar cocaína utilizando camionetas oficiales de la UNP, entre ellas asignadas al entonces exsubdirector de la Unidad Nacional de Protección, Ronald Rodríguez Rozo.

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Con los argumentos expuestos por la Fiscalía y la defensa durante las audiencias preliminares, la juez deberá resolver este lunes si alias ‘El Mono’ permanece privado de la libertad en un centro carcelario mientras continúa la investigación.