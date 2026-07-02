En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Terremoto en Venezuela
Abelardo De La Espriella
Selección Colombia
La Ola Blu
#MundialEnBlu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / A prisión presunta integrante del Clan del Golfo por crimen del líder social Guillermo Galvis Plaza

A prisión presunta integrante del Clan del Golfo por crimen del líder social Guillermo Galvis Plaza

Las autoridades señalaron que Daysi Carolina López González estaría vinculada al Clan del Golfo desde el año 2021.

A prisión presunta integrante del Clan del Golfo por crimen del líder social Guillermo Galvis Plaza
Daysi Carolina López González, alias 'La Flaca'.
Foto: Policía Nacional
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 2 de jul, 2026

Una mujer señalada de participar en el homicidio del líder social Guillermo Arturo Galvis Plaza fue enviada a la cárcel por orden de un juez de control de garantías, en el marco de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación por el crimen ocurrido el 26 de abril de 2025 en Cartagena ,Bolívar), presuntamente perpetrado por integrantes del Clan del Golfo.

Vea también:

clan-golfo-petro-audios.jpg
Nación

Rodrigo Lara: "Gobierno de De La Espriella pedirá ayuda de EE. UU. por alianza con Clan del Golfo"

La procesada fue identificada como Daysi Carolina López González, alias 'La Flaca', quien, de acuerdo con la investigación, habría facilitado la ejecución del homicidio siguiendo instrucciones de los cabecillas de la subestructura La Patrulla de esa organización armada ilegal.

Según los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, alias 'La Flaca' presuntamente se encargó de trasladar y entregar el arma de fuego que posteriormente fue utilizada por los hombres que atacaron al líder social en un sector de la Troncal del Caribe.

La investigación también estableció que los sicarios se movilizaron en una motocicleta, desde la cual realizaron seguimientos a Guillermo Arturo Galvis Plaza hasta interceptarlo mientras conducía un vehículo de su propiedad. En ese momento, de acuerdo con la hipótesis del ente acusador, fue atacado con arma de fuego.

Las autoridades señalaron que Daysi Carolina López González estaría vinculada al Clan del Golfo desde el año 2021, desempeñando funciones relacionadas con el resguardo y transporte de armamento utilizado en diferentes acciones delictivas atribuidas a esa estructura criminal.

Con base en estos elementos, la mujer fue capturada por unidades de la Policía Nacional en el sector Las Maravillas, en Cartagena, en cumplimiento de una orden judicial.

Posteriormente, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación le imputó los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Publicidad

Durante las audiencias preliminares, la procesada no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. No obstante, el juez de control de garantías consideró que se cumplían los requisitos legales para imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, mientras avanza el proceso penal por su presunta participación en el homicidio del líder social Guillermo Arturo Galvis Plaza.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Clan del Golfo

Fiscalía General de la Nación

Publicidad

Publicidad

Publicidad