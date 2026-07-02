A prisión presunta integrante del Clan del Golfo por crimen del líder social Guillermo Galvis Plaza

Una mujer señalada de participar en el homicidio del líder social Guillermo Arturo Galvis Plaza fue enviada a la cárcel por orden de un juez de control de garantías, en el marco de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación por el crimen ocurrido el 26 de abril de 2025 en Cartagena ,Bolívar), presuntamente perpetrado por integrantes del Clan del Golfo.

La procesada fue identificada como Daysi Carolina López González, alias 'La Flaca', quien, de acuerdo con la investigación, habría facilitado la ejecución del homicidio siguiendo instrucciones de los cabecillas de la subestructura La Patrulla de esa organización armada ilegal.

Según los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, alias 'La Flaca' presuntamente se encargó de trasladar y entregar el arma de fuego que posteriormente fue utilizada por los hombres que atacaron al líder social en un sector de la Troncal del Caribe.

La investigación también estableció que los sicarios se movilizaron en una motocicleta, desde la cual realizaron seguimientos a Guillermo Arturo Galvis Plaza hasta interceptarlo mientras conducía un vehículo de su propiedad. En ese momento, de acuerdo con la hipótesis del ente acusador, fue atacado con arma de fuego.



Las autoridades señalaron que Daysi Carolina López González estaría vinculada al Clan del Golfo desde el año 2021, desempeñando funciones relacionadas con el resguardo y transporte de armamento utilizado en diferentes acciones delictivas atribuidas a esa estructura criminal.

Con base en estos elementos, la mujer fue capturada por unidades de la Policía Nacional en el sector Las Maravillas, en Cartagena, en cumplimiento de una orden judicial.

Posteriormente, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación le imputó los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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Durante las audiencias preliminares, la procesada no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. No obstante, el juez de control de garantías consideró que se cumplían los requisitos legales para imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, mientras avanza el proceso penal por su presunta participación en el homicidio del líder social Guillermo Arturo Galvis Plaza.