Abogado de Uribe asegura que tienen pruebas de “relojes espías” en caso de testigos

El abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Jaime Granados, explicó qué significa que el Tribunal Superior de Bogotá fallara a favor del exmandatario en el proceso judicial por presunta manipulación de testigos. Cabe recordar que esta decisión se dio luego de una tutela presentada por la defensa, pues consideraron que sus derechos no habían sido respetados.

En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, el abogado Granados precisó que este proceso ya lleva años. En ese sentido, se refirió también al senador Iván Cepeda y detalló por qué está involucrado. Cabe recordar que el caso es por presuntos ofrecimientos y visita a cárceles.

"Esta es una historia muy larga y quisiera recordar que, incluso, es más antiguo esta situación (...) Pero la denuncia contra Iván Cepeda como representante de la Cámara es anterior del 2012 y es porque él, antes de ser congresista y luego como congresista, decidió empezar a visitar cárceles y buscar testigos, haciendo ofrecimientos, al parecer, para que vincularan a Álvaro Uribe Vélez, a raíz de esas circunstancias que estuvimos recolectando fue que se presentó la denuncia”, recalcó.

Granados dijo que, en ese entonces, presentó la denuncia a nombre del entonces presidente y todavía no senador Uribe, y que culminó en “el episodio que le hicieron un debate político para que fuera atacado por algo insólito” que un representante de la Cámara y luego senador “atacó” al exjefe de Estado.

"Y ahí vino la ampliación de la denuncia y, posteriormente, en el año 2018, la exoneración que la honorable Corte Suprema le hizo mediante un auto auditorio al ya senador Iván Cepeda y una convulsa de copias que no llegó a ninguna parte contra Álvaro Uri Vélez, también senador de la República, senador más votado de la historia. A raíz de eso se leyeron los incidentes que motivaron la apertura de esta investigación en la Corte cuando él todavía era senador y que es el caso que hoy tenemos y que estamos abocados a un juicio", puntualizó.

Pruebas sobre manipulación de testigos



Según comentó, han encontrado "evidencias de manipulación" en dos "relojes espía" que fueron introducidos, supuestamente, de forma clandestina en la cárcel para grabar conversaciones entre él y un testigo clave.

“En el caso específico de Álvaro Uribe Vélez ya hemos encontrado evidencias que muestran manipulación de pruebas muy graves que ya le fui informando a la Fiscalía (…) Y que esa manipulación, que nuestros peritos ya han podido comprobar, la vamos en las próximas horas a denunciar formalmente ante la Fiscalía para que se investigue, porque no está bien que eso ocurra y esa manipulación no es cualquiera. Anticipo a ti (Camila) los detalles están en marcha, pero que no se trata de cualquier evidencia. Se trata ni más ni menos que de los dos relojes espías que habían introducido a escondidas a la cárcel para grabar las conversaciones del abogado Diego Cadena con Juan Guillermo Monsalve”, reveló.

Además, dijo que descubrieron que se borraron más de 100.000 archivos de un computador y un celular, lo cual también será investigado, según Granados. En ese sentido, aclaró que el juicio sigue en curso y que están preparado para defender al expresidente Uribe de las acusaciones en su contra.

El abogado no pudo dar una estimación exacta de cuánto tiempo tomará el juicio, pero mencionó que podría ser similar a otros casos de este tipo, que han durado alrededor de 100 audiencias.

¿Por qué es importante este fallo de tutela?

Con el fallo de la tutela, indicó, ahora se podrá examinar una serie de dispositivos electrónicos que contienen evidencia relevante para el caso. Granados también señaló que la manipulación de pruebas es un tema serio que el equipo de defensa ha descubierto en el proceso.

Porque es que la señora juez no nos estaba permitiendo ejercer nuestro derecho de defensa. Estaba afectado tanto la intangibilidad del derecho de defensa y derecho Defensa implica varias cosas. La primera, no solo tener un abogado o varios abogados, un equipo, sino se necesita que pueda hacer su trabajo y el trabajo de cualquier defensor competente, mínimamente competente, es conocer qué elementos de prueba están en poder del Estado, llámese Fiscalía, Corte, en manos de quien esté. Y para eso ocurre la oportunidad de hacer el descubrimiento probatorio. Es decir, que la Fiscalía nos muestre lo que tiene, nos entregue y podamos examinarlo. Y haciendo eso, faltaba examinar algunas piezas añadió.