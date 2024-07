Iván Cepeda califica de "juego perverso" las declaraciones de Olmedo López sobre el ELN

En una rendición de cuentas, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) Olmedo López, reveló nuevos detalles, nombres, hechos y cifras alrededor del escándalo de la entidad, incluyendo la supuesta financiación del Gobierno al ELN, lo que el senador Iván Cepeda tildó de “juego sucio”, pues aseguró que en la mesa de negociación con este grupo armado nunca se ha discutido eso y, a contrario a las varias versiones, los recursos son “exclusivamente para acciones pactadas dentro de los acuerdos y que tengan que ver con la paz”.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el senador Cepeda aseguró que desde la delegación de paz del Gobierno desconocen por qué López habló, en su declaración ante la Corte Suprema de Justicia, sobre contratos a varios congresistas que se habrían redireccionado con el din de salvar los diálogos con el ELN en su momento, específicamente, a finales el 2023.

“Es un juego, es un juego bastante perverso que nosotros nos pongamos a especular sobre cuáles serían las intenciones de ese señor (Olmedo López), no tenemos ni la menor idea. Eso lo debe determinar la justicia. Ya dimos las explicaciones a la opinión pública; no es ni mi amigo ni de la delegación del Gobierno, seamos serios en eso, no hay que equivocarse con eso”, sentenció.

En ese sentido, recalcó que en la mesa de diálogos no se ha discutido la posibilidad de financiar al ELN a cambio de que dejen el secuestro. Señaló que lo que sí se ha discutido es la creación de un fondo multidonante en el cual distintas fuentes de financiación podrían entregar recursos exclusivamente para acciones pactadas dentro de los acuerdos, lo cual estaría sujeto a seguimiento y control de la comunidad internacional y los organismos de control del Estado; reiteró que el Gobierno nacional “no ha cedido ante ninguna pretensión de hacer un trueque o intercambio” asociado al secuestro.

Publicidad

El senador Cepeda también negó tener relación alguna con la representante de la Cámara Karen Manrique, mencionada por Olmedo López, y enfatizó que su responsabilidad es responder por los diálogos y no tiene conocimiento de otros canales de comunicación fuera de la mesa de conversaciones.