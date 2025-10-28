Abogado solicita abrir incidente de desacato a Petro por incumplimiento de retractación

El abogado Germán Calderón España, en calidad de apoderado judicial de la periodista y economista María Andrea Nieto, presentó una solicitud formal para que se abra un incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro Urrego. La petición se fundamenta en el presunto incumplimiento del fallo de tutela que ordenó al mandatario retractarse de sus declaraciones sobre un grupo de comunicadoras.

Según el escrito presentado por Calderón España, “han pasado más de cinco días hábiles y el presidente de la República accionado no ha dado cumplimiento al fallo que ordenó” varias medidas a favor de las periodistas afectadas. La sentencia había concedido el amparo de los derechos fundamentales a la libertad de expresión, a vivir una vida libre de violencias y a la no discriminación.

La Corte Constitucional dispuso que el presidente debía retractarse y ofrecer disculpas públicas “por las declaraciones rendidas en el acto de posesión de la defensora del pueblo”. Además, ordenó que el pronunciamiento se realizara en el mismo formato en que fueron expresadas las afirmaciones cuestionadas, es decir, mediante una alocución presidencial con ese único propósito.

La Corte también ordenó que en el video y la transcripción de esa alocución se incluyera una nota aclaratoria en la que conste que las manifestaciones que asociaban a las periodistas con “muñecas de la mafia” y las señalaban de construir la tesis del terrorismo en la protesta “no fueron adecuadas, en los términos de esta sentencia”. El fallo estableció que el mandatario debía cumplir estas disposiciones dentro de los cinco días siguientes a su notificación.



Gustavo Petro Foto: Presidencia - Juan Diego Cano

De igual manera, la decisión judicial instruyó al presidente Petro a abstenerse de emitir mensajes o manifestaciones públicas que pudieran vulnerar los derechos a la no discriminación y a una vida libre de violencia de género y digital de las accionantes y de las mujeres periodistas. La Corte reiteró además exhortos previos al Congreso para avanzar en la prevención y sanción de la violencia digital de género.

Calderón España sostuvo que la falta de cumplimiento del mandatario configura una causal de desacato y solicitó que se adopten las medidas correspondientes conforme a la normatividad vigente.

Así fue la declaración del presidente Petro en el 2024: