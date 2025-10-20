Corte Constitucional ordena a Petro retractarse por llamar “muñecas de la mafia” a periodistas

No paran las órdenes de retractación al presidente Petro por sus declaraciones en distintos escenarios. En ese sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional revocó las decisiones del Consejo de Estado que habían negado una tutela interpuesta por un grupo de mujeres periodistas contra el presidente Gustavo Petro.

El alto tribunal concluyó que el mandatario vulneró sus derechos fundamentales a la libertad de expresión, a vivir una vida libre de violencias y a la no discriminación, al referirse a ellas de manera estigmatizante durante la posesión de la defensora del Pueblo, Iris Marín, el año pasado en Nuquí, Chocó.

“Las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar y a decir ¡basta!”, fue la frase del presidente Petro.

Corte Constitucional Foto: Rama Judicial

La Corte Constitucional consideró que esas palabras constituyeron una forma de violencia simbólica y de género, pues reforzaron estereotipos y deslegitimaron la labor periodística de las mujeres.



Según la decisión, el lenguaje utilizado por el presidente no está protegido por la libertad de expresión debido a su carácter discriminatorio.



¿Qué ordenó la Corte Constitucional?

La Corte ordenó al presidente Gustavo Petro retractarse públicamente y presentar disculpas a las mujeres periodistas afectadas, mediante una alocución presidencial. Además, deberá incluir una nota aclaratoria en el video y la transcripción de su discurso, reconociendo que sus expresiones fueron inadecuadas.

Por último, el alto tribunal dice que el jefe del Estado deberá abstenerse de emitir mensajes o publicaciones que vulneren los derechos de las periodistas o reproduzcan formas de violencia de género y digital.