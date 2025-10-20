En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Amazon
Incendio en Bogotá
Arremetida de Trump a Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Corte Constitucional ordena a Petro retractarse por llamar “muñecas de la mafia” a periodistas

Corte Constitucional ordena a Petro retractarse por llamar “muñecas de la mafia” a periodistas

El Alto Tribunal le dio cinco días a Gustavo Petro para que se retracte y presente excusas públicas al grupo de mujeres periodistas que lo entuteló por haber dicho la frase: "Las periodistas del poder, las muñecas de la mafia”.

Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro
Foto: Presidencia - Ovidio González
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 20 de oct, 2025

No paran las órdenes de retractación al presidente Petro por sus declaraciones en distintos escenarios. En ese sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional revocó las decisiones del Consejo de Estado que habían negado una tutela interpuesta por un grupo de mujeres periodistas contra el presidente Gustavo Petro.

El alto tribunal concluyó que el mandatario vulneró sus derechos fundamentales a la libertad de expresión, a vivir una vida libre de violencias y a la no discriminación, al referirse a ellas de manera estigmatizante durante la posesión de la defensora del Pueblo, Iris Marín, el año pasado en Nuquí, Chocó.

“Las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar y a decir ¡basta!”, fue la frase del presidente Petro.

Corte Constitucional
Corte Constitucional
Foto: Rama Judicial

La Corte Constitucional consideró que esas palabras constituyeron una forma de violencia simbólica y de género, pues reforzaron estereotipos y deslegitimaron la labor periodística de las mujeres.

Según la decisión, el lenguaje utilizado por el presidente no está protegido por la libertad de expresión debido a su carácter discriminatorio.

¿Qué ordenó la Corte Constitucional?

La Corte ordenó al presidente Gustavo Petro retractarse públicamente y presentar disculpas a las mujeres periodistas afectadas, mediante una alocución presidencial. Además, deberá incluir una nota aclaratoria en el video y la transcripción de su discurso, reconociendo que sus expresiones fueron inadecuadas.

Por último, el alto tribunal dice que el jefe del Estado deberá abstenerse de emitir mensajes o publicaciones que vulneren los derechos de las periodistas o reproduzcan formas de violencia de género y digital.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Gustavo Petro

Corte Constitucional

Publicidad

Publicidad

Publicidad