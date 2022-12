Abren proceso de responsabilidad fiscal al contralor de Bogotá Juan Carlos Granados

La Contraloría General de la Nación abrió un proceso responsabilidad fiscal contra el actual contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, por contratos en kits escolares.

Con la apertura de este proceso culminó la investigación de la Contraloría sobre los recursos del sistema general de participaciones ejecutados en 2015, cuando Granados era gobernador.

Las irregularidades presentadas se presentaron con ocasión de la contratación de Boyacá a través de dos fundaciones de servicios educativos.

Kits escolares facturados y no entregados, así como la facturación por estudiantes registrados y no atendidos, generaron una pérdida de los recursos de los boyacenses por más de 420 millones de pesos.

La idea es determinar si hubo responsabilidad en el exgobernador Granados por una posible gestión ineficaz e ineficiente.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena a 24 años de prisión contra el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno, por el carrusel de los contratos.



-La Fiscalía imputó cargos por concierto para delinquir y cohecho a fiscal que investigaba cartel de la hemofilia en Córdoba.



-Las afectaciones en la operación de la aerolínea Avianca no solo corresponden al paro de su sindicato de pilotos, sino también a una caída del sistema.



-Fue capturado alias ‘El Negro’, jefe de seguridad de alias ‘Cole’, presunto cabecilla del Clan del Golfo en el occidente del departamento. En el operativo también se logró la captura de otros 3 integrantes de esta organización.



-El presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, se pronunció 24 horas después del discurso del rey de España, Felipe VI, a quien acusó de ignorar a millones de catalanes y optar por el uso de la fuerza.



-A 369 subió la cifra de muertos tras el terremoto que sacudió México el pasado 19 de septiembre.



-Continúa la congestión en las vías de Bogotá y algunas estaciones de Transmilenio por las manifestaciones que están realizando estudiantes de la Universidad Nacional y Pedagógica.



-A pocas semanas de terminar el año fiscal, el Concejo de Bogotá denunció que la mayoría de las localidades no han ejecutado el presupuesto del año vigente, en algunos casos no se ha desembolsado ni siquiera el 20% y en localidades como Engativá aumentó el número de contratos para fiestas, celebraciones y capacitación.



