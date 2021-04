Acusan a empresario de restaurante por supuestos actos de abuso y acoso sexual en Cajicá

El inversionista del restaurante Trankilo en Cajicá, Jorge Alberto Villalobos, es acusado por varias mujeres de abuso y acoso sexual, según señalamientos conocidos por Mañanas BLU cuando Colombia está al aire. En total, las denuncias sumarían 13, de las cuales dos ya se encontrarían en la Fiscalía .

La activista Alejandra Hernández Sánchez, habló del caso en Mañanas BLU.

“Todo inició por una nota que encontré bajo la puerta donde una amiga me pedía ayuda. No entendía que trabaja, luego de dos minutos las dos niñas me golpearon la puerta, estaban llorando, las escuché”, contó Hernández.

De acuerdo con la activista, fingió ser amiga de Villalobos para infiltrarse y conocer el caso.

Todas fueron en distintas fechas y épocas. Me tocó hacerme amiga de Jorge relató.

Una de las víctimas, según el testimonio de Henández, es socia del establecimiento comercial.

Publicidad

“Yo sé que Paola (Bermúdez) es víctima y su esposo. Ellos se enteraron días después de la denuncia”, declaró. Hernández.

Dentro de los testimonios en contra de Villalobos está el de una joven que lo señala de discriminación.

"Duré trabajando dos días, sábado y domingo, siempre me discriminó y me trató muy mal por mi físico, por mis tatuajes, por mi forma de vestir",

“Me hizo llorar en varias oportunidades”, dijo una de las denunciantes.

Escuche esta denuncia de Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire: