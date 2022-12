Aida Merlano dice que acudirá a Corte IDH para que se le garantice un “juicio justo”

La excongresista Aida Merlano, quien reapareció este miércoles a través de una carta que le hizo llegar a su hija Aida Victoria y quien la publicó en su cuenta de Instagram, dijo que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos para que le garantice un juicio justo.

Lo anterior, luego que en esa misma carta expresara

que "su condena estuvo por fuera de lo legal".

"Solo pretendo, reitero, se me juzgue legalmente y se me respeten mis sagrados derechos para someterme al imperio de la ley. Ya estoy buscando legalmente la forma para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que sea esta respetable entidad, quien garantice en mi caso un juicio justo con apego a la Constitución y la ley, y no por señalamientos e intereses políticos y económicos", fue el mensaje de Aida Merlano Rebolledo al país.