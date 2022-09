Aida Victoria Merlano niega enriquecimiento ilícito: “Solo tengo un apartamento y lo pago a cuotas"

La influenciadora Aida Victoria Merlano condenada a siete años y medio de cárcel por haber permitido la fuga de su mamá, la excongresista Aida Merlano, el 1 de octubre de 2019, habló en Mañanas Blu acerca de los señalamientos en su contra por supuesto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

" Yo estoy dedicada a mi actividad como influenciadora. Me va muy bien y actualmente mi patrimonio, que no es tampoco tanto es a raíz de ese ejercicio. De pronto la gente se imaginará que yo tengo casas en toda Colombia y no, yo solo tengo un apartamento en Barranquilla que estoy pagando a cuotas", sostuvo Merlano.

De acuerdo con la Fiscalía, la joven no ha podido justificar el patrimonio obtenido a través de una empresa identificada como Esaid S.A.S.

“Me llamaron a mi número para decirme de la Fiscalía que me iban a enviar un correo para imputación de cargos por enriquecimiento ilícito ”, sostuvo.

La joven dijo que la empresa fue creada por su mamá con el objeto principal de construcción, pero también abierto para que pudieran tanto ella como su hermano, dedicarse a otras actividades.

“Cuando a mi mamá le quitan esa restricción, hace una donación que es lícita, porque ella en ese momento no tenía prohibición de mover sus bienes y también bajo el marco de la legalidad, porque hay una ley que dice que uno no puede donar todo y quedarse sin nada. Ella efectivamente cumplé con esto y se queda con algunas propiedades. Esa empresa fue intervenida en 2019, acabándose de crear, nunca dejaron que generar dinero”, contó la influenciadora.

Según la explicación de Aida Victoria Merlano, luego de que se abrió el proceso de extinción de dominio, todos los bienes de su mamá quedaron a cargo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

“Yo nunca hice uso de los bienes de mi mamá, era parte de una sociedad de ella y mía. Ella como madre le donó unos bienes, pero nunca pudimos usar uso de ellos porque los tiene la SAE”, afirmó la influenciadora.