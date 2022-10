Alarma en cárceles por la crisis del coronavirus

Una delicada situación afrontan presos, guardianes y personal administrativo en las cárceles colombianas en medio de la pandemia por el coronavirus. Protagonistas de la problemática hablaron en Mañanas BLU sobre el tema.

Julio César García, secretario nacional del sindicato del Inpec, habló sobre la delicada situación en los penales debido a los contagios.

“Tenemos un hacinamiento que la verdad ya se desbordó”, indicó García.

Según el sindicalista, en la cárceles del país, el hacinamiento supera el 90 % en los penales más grandes.

“Sabíamos que si esto llegaba a los establecimientos d reclusión, esto se nos iba a convertir en un caldo de cultivo. En las cárceles del país no tenemos dónde hacer aislamientos preventivos”, agregó.

'Carolina', familiar de persona privada de la libertad cárcel La Modelo, denunció malas condiciones en el centro penitenciario en medio de la crisis sanitaria por coronavirus.

“Los tienen [a los presos] durmiendo igual que antes en los pasillos, ellos no saben quién tiene el virus, quien no, porque a ellos no les dan información allá adentro, no les están dando los tapabocas, los guantes”, aseguró.

El exministro de Justicia Yesid Reyes, aseguró que las acciones del Gobierno frente a la emergencia carcelaria han sido tardías.

“Lo primero que debían haber hecho una vez hubo noticias de foco de coronavirus, era poner en práctica la toma de muestras en esa cárcel”, dijo el exfuncionario.

Reyes habló de la posibilidad de demandas debido a la pandemia y los contagios en las cárceles. Además, abordó el tema de la inviabilidad de enviar a la cárcel a quienes no cumplen la cuarentena, ya que esto implicaría poner en riesgo a un mayor número de personas.

“Lo que muestra la práctica es que muchas de las personas que son detenidas en cárceles preventivamente, cuando son absueltas terminan demandando al Estado”, declaró.

‘Camilo’, una persona privada de la libertad en la cárcel La Picota, dijo que hasta el momento en ese penal no se han ordenado salidas y que a pesar de no estar condenado lleva más de un año preso.

