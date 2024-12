Alertan a colombianos por modalidad de estafa que se dispara en diciembre: caer es fácil

En diciembre, cuando muchas familias en Colombia planean sus vacaciones y buscan opciones para disfrutar de las festividades de fin de año, se incrementan las denuncias por estafas relacionadas con el alquiler de fincas turísticas.

Una conocida modalidad de robo está afectando a turistas en diferentes regiones del país, y el llamado es a extremar precauciones.

Cuál es la estafa por suplantación de fincas

El modus operandi de los delincuentes consiste en robar las fotografías y descripciones de fincas originales que se publican en plataformas de Internet. Posteriormente, crean anuncios falsos donde incluyen sus propios números telefónicos y se hacen pasar por los propietarios de los inmuebles.

Esto ha llevado a que muchas familias sean víctimas de estas estafas al realizar pagos anticipados para alquileres que resultan ser inexistentes.

Una de las afectadas por esta situación es la propietaria de una finca ubicada en el municipio de El Colegio, Cundinamarca. En conversación con Blu Radio, la propietaria explicó cómo su finca ha sido utilizada por delincuentes para engañar a los turistas.

“Hicimos una publicación por Facebook para el alquiler de la finca, la cual tiene todos los permisos y está registrada. Desde agosto, una persona comenzó a copiar toda la información y a ponerla a nombre de esa persona”, aseguró.

Según la denunciante, una mujer utiliza incluso documentos de identificación falsos y proporciona un número de cuenta bancaria para recibir las consignaciones. Esto ha provocado que varias familias, que con esfuerzo ahorran para disfrutar de sus vacaciones, caigan en esta trampa durante la temporada alta.

“El buen nombre de la compañía y de nuestra de nuestra finca se va a poner en tela de juicio”, indicó.

El impacto de estas estafas no solo es económico. En varios casos, familias enteras han llegado hasta la finca de El Colegio con la expectativa de disfrutar su estadía, solo para descubrir que han sido víctimas de un engaño.

“También es la cantidad de personas que, pues con mucho esfuerzo ahorran para final de año salir y que le hagan esto pues no, no tiene no tiene presentación, no me parece justo”, lamentó la propietaria.

Ante esta situación, los propietarios de fincas recomiendan a los turistas verificar la autenticidad de los anuncios antes de realizar cualquier pago. Algunas medidas preventivas incluyen: