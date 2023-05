Alex Flórez se retracta de acusar de 'narcoparamilitar' al expresidente Álvaro Uribe

Alex Flórez, senador del Pacto Histórico, le envió una carta al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Javier Farfán Molina, en la que revela que dentro de la conciliación a la que llegó con el expresidente de la República Álvaro Uribe, se retracta de haberlo acusado de corrupto.

"Fruto del acuerdo conciliatorio al que llegué con el Doctor Álvaro Uribe Vélez en el marco del procedimiento penal ante la Sala Especial de Instrucción de la Honorable Corte Suprema de Justicia, por el presente libelo me permito manifestar que no me consta ni tengo pruebas de que el Señor Expresidente Álvaro Uribe Vélez sea cómplice, autor ni determinador de los delitos de concierto para delinquir agravado, narcotráfico, homicidio en persona protegida en concurso homogéneo y sucesivo, desaparición forzada, genocidio, instigación a delinquir", se leyó en la carta.

Del mismo modo, Flórez manifestó que no tiene pruebas de que el exjefe de Estado haya cometido delitos contra la administración pública, ni de administración de justicia. "Tampoco me consta ni tengo prueba de que haya auspiciado ni ordenado ejecuciones extrajudiciales, como tampoco de que sea un 'corrupto', 'criminal', 'bandido' ni 'narcoparamilitar'", se agregó en la misiva.

Estas acusaciones las hizo el senador el 16 de enero de 2021, cuando era concejal de Medellín. Por estas afirmaciones, el expresidente Uribe lo denunció, aunque con ello quedó claro que conciliaron, por lo que el congresista se retractó de lo que dijo contra el exmandatario.

Esta no es la primera vez que el senador Flórez hace afirmaciones consideradas deshonrosas. En la Procuraduría General de la Nación se cursa un proceso en su contra por, al parecer, vulnerar el principio de dignidad humana, al buen nombre y la honra de los tres patrulleros de la Policía: A los cuales el pasado 2 de septiembre agredió de manera verbal.

Cabe destacar que este hecho se produjo cuando en la recepción del Hotel Caribe de Cartagena no le dejaron entrar a ese lugar con su acompañante; situación que desencadenó en que el senador tildara a los uniformados que atendieron el caso de "asesinos"

