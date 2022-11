Alias ‘Don Mario’ se declara inocente en Corte de EE.UU.

Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario, el exjefe paramilitar extraditado a Estados Unidos, fundador de la mayor banda armada del narcotráfico que opera en el país andino, se declaró este martes inocente de conspirar para traficar toneladas de cocaína a este país ante un juez federal de Nueva York.

Herrera, de 54 años, fue capturado hace nueve años en la selva colombiana y fue extraditado este lunes a Estados Unidos.

Al ser extraditado por el primer delito de los dos que es acusado. El primero es empresa criminal, con la cual enviaba múltiples toneladas de droga a Estados Unidos vía México y Centroamérica entre 2003 y 2014. Por ahora podrá ser juzgado por este cargo, cuya pena mínima es de 20 años de cárcel y el máximo es cadena perpetua.

El segundo cargo en su contra es uso de armas de fuego para el narcotráfico.

Rendón compareció por primera vez en un tribunal estadounidense este martes, ante el juez Viktor Pohorelsky en la Corte federal de Brooklyn.

La audiencia fue muy breve y el acusado siempre estuvo de pie. Cuando el magistrado le preguntó si se declaraba culpable o no culpable de los cargos, el exjefe paramilitar le respondió en español "inocente, señoría", la mirada seria tras sus gruesas gafas negras.

Rendón es representado por la abogada Johanna Zapp, experta en casos de extradición a Estados Unidos y quien recordó que su cliente precisa medicamentos para el colesterol y para regular la presión. Se desconoce aún en qué prisión de Nueva York será encarcelado.

Zapp, que no pidió fianza porque las reglas de extradición no lo permiten, también dijo al juez que su cliente no parece leer bien, por lo cual precisaría un examen de visión.

Capturado el 19 de abril de 2009, fue excluido del marco normativo creado para el desarme de los grupos paramilitares que combatieron clandestinamente a las guerrillas izquierdistas.

"’Don Mario’ fue el narcoterrorista más temido de Colombia", afirmó el agente especial de la DEA James Hunt, a cargo del caso, en un comunicado. "Es conocido como el hombre que encendió el reino del terror del Clan Úsuga al tiempo que asedió a Estados Unidos con cientos de toneladas de cocaína".

Según la fiscalía, Rendón fue el fundador y uno de los principales jefes del Clan Úsuga (antes conocido como Los Urabeños y luego como el Clan del Golfo), la mayor banda criminal de Colombia.

La próxima audiencia con vistas a su juicio tendrá lugar el 21 de mayo, ante la jueza Dora Irizarry.