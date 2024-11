Andrés Calle negó en corte haber financiado campañas de familiares con dinero de la UNGRD

Durante nueve horas, el expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle rindió indagatoria ante el magistrado Francisco Farfán, en la Corte Suprema de Justicia, tras ser señalado de recibir dádivas provenientes de la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

A las 9:00 a.m., el congresista del Partido Liberal llegó a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema para responder por una investigación formal que este alto tribunal inició luego de que Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la UNGRD, declararan ante la Fiscalía y la Corte Suprema que Calle habría recibido un soborno de 1.000 millones de pesos como parte de actos de corrupción en esa entidad.

>>> Lea también: Corrupción UNGRD: Andrés Calle niega vínculo con Sandra Ortiz y dice ser inocente

Ante una pregunta de Blu Radio sobre si el soborno presuntamente recibido fue utilizado para financiar las campañas políticas de su padre y su hermano en el departamento de Córdoba, el parlamentario calificó esta teoría como “traída de los cabellos”.

“Es completamente absurdo, traído de los cabellos y una narrativa falsa. Mis campañas y las de mis familiares son transparentes”, afirmó Calle.

Por otro lado, el representante reiteró que salió tranquilo de la diligencia e indicó que presentó evidencias para demostrar su inocencia: “Yo no he cometido delito alguno; mi dignidad no la van a pisotear dos confesos criminales”, expresó.

Publicidad

La próxima semana comenzará el desfile de congresistas en la Corte Suprema de Justicia. Las diligencias iniciarán con el expresidente de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes Wadith Manzur, quien deberá comparecer ante el alto tribunal el próximo 2 de diciembre.