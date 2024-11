Iván Name tras indagatoria en la Corte por caso UNGRD: “Fui crucificado y calumniado”

A las 9:00 de la mañana, llegó a la sede norte de la Corte Suprema de Justicia el expresidente del Senado Iván Name, en compañía de su abogado Jaime Lombana, para rendir indagatoria dentro de la investigación formal que este alto tribunal abrió en su contra por el caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD ).

Cabe recordar que Name fue señalado por Olmedo López y Sneyder Pinilla en el escándalo de corrupción de la UNGRD. Según las acusaciones del exdirector y el exsubdirector de esta entidad, Name presuntamente recibió un soborno de 3.000 millones de pesos, entregados en dos pagos de 1.500 millones cada uno.

“Después de la crucifixión viene la resurrección; cuando brille el sol después de las nubes se verá la verdad, porque aquí solo parcialmente se ha conocido por los acusadores que hacen parte de una banda criminal que me ha injuriado”, afirmó Name a su salida de la Corte.

Según Olmedo López, Name habría destinado parte del dinero a la financiación de la campaña al Concejo de Bogotá de su hija, María Clara Name, quien también asistió a este alto tribunal días atrás como testigo en este escándalo de corrupción.

“He sido calumniado e injuriado, pero no destruido. He venido en búsqueda de la justicia y la verdad, y ella habrá de brillar, porque creo firmemente en la Corte Suprema de Justicia”, agregó Name.

Las diligencias en el alto tribunal relacionadas con este entramado de corrupción en Gestión del Riesgo continúan. El próximo miércoles, 27 de noviembre, será el turno del expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle, quien rendirá indagatoria por este caso.