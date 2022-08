Ante la Corte Suprema, el expresidente Uribe y el abogado Alirio Uribe llegaron a conciliación

Ante la Corte Suprema de Justicia, el abogado Alirio Uribe se retractó este miércoles por los señalamientos que hizo en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, tras efectuarse la audiencia de conciliación por el lío judicial que los enfrentaba.

"No me consta, ni puedo afirmar, que el doctor Álvaro Uribe tenga responsabilidad en ninguna conducta delictiva de carácter sexual", expresó el abogado Uribe sobre el particular.

Esto porque en el 2018 el exmandatario fue señalado en las redes sociales como presunto abusador sexual de una conocida periodista, quien se desempeñó como su jefe de prensa internacional entre 2003 y 2004. Aunque la comunicadora jamás dio a conocer el nombre de su victimario muchos relacionaron al exsenador.

La diligencia tardó aproximadamente 40 minutos en el despacho de la magistrada Cristina Lombana, en donde la conciliación incluyó esta rectificación de parte de Alirio Uribe.

Recordemos que, luego de que la Corte condenó al exdirector del DAS, Jorge Noguera Cotes, por las chuzadas efectuadas en el país entre 2002 y 2005, el exmandatario dijo que Alirio Uribe era un defensor de las Farc y que hacía montajes con fotos de la mafia. El abogado, junto con la periodista Claudia Julieta Duque, fueron involucrados como víctimas en este proceso.

Sin embargo, en este cruce de mensajes, Alirio Uribe le contestó que como presidente volvió el DAS un aparato de chuzadas. "No olvide que sus jefes de seguridad y del DAS están condenados por graves crímenes incluso confesos de narcotráfico y paramilitarismo”, señaló el abogado.

A esta rectificación que hizo Alirio Uribe, se le suma la de María Fernanda Carrascal, quien el martes se retractó de sus señalamientos contra el exjefe de Estado.

"En consideración a lo acordado ante la Corte Suprema, mi juez natural. No me consta que el ex presidente Álvaro Uribe Vélez haya asesinado, ni ordenado ningún asesinato", manifestó Carrascal.

