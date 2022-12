Así amenazan a víctimas del desalojo en Las Gardenias

Si salen pierden sus propiedades, pero si se quedan, corren el riesgo de ser asesinados. Este es el dilema que padecen cerca de 60 familias en la urbanización Las Gardenias, en el suroccidente de Barranquilla, quienes desde hace tres meses han sido víctima de bandas criminales que, bajo amenazas, buscan desalojarlos de sus viviendas.

BLU Radio conoció que para ello estas estructuras acuden al

corte de servicios públicos, llamadas amenazantes, sabotaje a los sistemas de seguridad, y hasta persecuciones para lograr el control del microtráfico en esta zona de la ciudad.

“Les ponen revólveres en la boca con el fin de que borren videos y pruebas de balaceras o cuando traen droga en los vehículos. Han saboteado las cámaras de seguridad, intimidan a los vigilantes.

Nos envían panfletos, nos cortan el servicio de agua,, relató desesperada una de las víctimas.

De acuerdo con las investigaciones, estas conductas estarían siendo realizadas con bandas criminales que buscan controlar el microtráfico en la zona, así lo aseguró el general Ricardo Alarcón, comandante de la Policía en Barranquilla, quien precisó que ya tienen identificados a 5 de los delincuentes.

“Aunque tenemos identificados alrededor de 15 personas como responsables del tráfico de drogas, le vamos a mandar un mensaje muy claro a alias ‘El Venezolano,’, alias ‘La Samaria’, alias ‘Romo’, alias ‘Cheo’, identificados como los responsables de generar la inseguridad en Las Gardenias”, detalló el comandante.

Es la segunda vez que estas familias, víctimas del conflicto armado en Colombia, se ven obligados a abandonar sus propiedades para resguardar su vida.

“Somos víctimas del conflicto, venimos de otras regiones del país. Otras personas no se han atrevido a hacer las denuncias por temor a que los maten. Tengo más de 6 noches sin dormir. Me cortaron el gas, para hacerme salir de mi casa y así poder asesinarme. Si salgo, me matan”, relató otra de las víctimas.

El desplazamiento es atribuido a bandas criminales como la de ‘Los Papalopez’, ‘Los Urabeños’ y ‘Los costeños’, quienes presuntamente buscan reorganizarse en la capital del atlántico.

