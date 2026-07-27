Así delinquía red familiar que explotaba a mujeres bajo la fachada de dos spa en Bogotá

Una organización criminal que captaba mujeres con falsas promesas de trabajo para explotarlas sexualmente en Bogotá fue desarticulada en las últimas horas. La estructura delinquía bajo la fachada de dos establecimientos tipo spa, ubicados en las localidades de Kennedy y Engativá, donde las víctimas eran sometidas a controles económicos y restricciones.

El operativo se desarrolló mediante dos diligencias de registro y allanamiento en los barrios La Riviera, en Engativá, y Las Brisas, en Ciudad Bolívar, en el cual se capturó a cinco personas por los delitos de trata de personas y concierto para delinquir.

La investigación de 10 meses incluyó interceptaciones telefónicas, labores de vecindario, búsquedas selectivas y reconocimientos fotográficos.

Engañaban a mujeres con falsas ofertas de empleo y las explotaban sexualmente bajo la fachada de dos spa en #Engativá y #Kennedy .



La Policía Nacional desarticuló el grupo delincuencial 'Artemisa', capturó a 5 de sus presuntos integrantes y rescató a 7 víctimas en Bogotá. pic.twitter.com/BTAf5wOJ2W — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) July 27, 2026

De acuerdo con las autoridades, las mujeres eran contactadas a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, donde les ofrecían supuestas oportunidades laborales en centros de bienestar. Sin embargo, una vez aceptaban la propuesta, eran trasladadas a un establecimiento identificado como Sara SPA, donde eran obligadas a ejercer actividades de explotación sexual.



Las investigaciones permitieron establecer que cada integrante de la estructura tenía funciones definidas. Alias ‘Sara’, señalada como la cabecilla, sería la responsable de captar a las víctimas mediante engaños. Alias ‘Stiven’, su compañero sentimental, administraba los establecimientos y registra antecedentes por violencia intrafamiliar y lesiones personales.

Alias ‘Natalia’, hija de la líder, reclutaba mujeres a través de plataformas digitales y administraba uno de los inmuebles.

Alias ‘Ángel’, también hijo de ‘Sara’, difundía contenido explícito para promocionar los servicios ilícitos, mientras que alias ‘Yudy’ administraba otro de los inmuebles y, según la investigación, imponía multas de entre $100.000 y $150.000 diarios a las mujeres cuando se enfermaban o no podían atender clientes.

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Durante los allanamientos fueron identificadas siete víctimas, de nacionalidad colombiana y venezolana, quienes recibieron atención y medidas de protección con el apoyo de Migración Colombia y la Secretaría Distrital de Seguridad, luego de que el caso se conociera por una denuncia anónima.

Los cinco capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanzan las investigaciones por los delitos de trata de personas y concierto para delinquir.