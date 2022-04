Este es el coronel ruso que habría intentado sobornar a un coronel del Ejército colombiano

Después de la captura del ciudadano ruso Sergei Vagin, han surgido múltiples hipótesis del caso. Una de esas, que salió a la luz pública, es que fue él quien sobornó a un coronel del Ejército colombiano para que, supuestamente, a cambio de información de carácter “ultrasecreto”, recibiera un apartamento y 200 millones de pesos. Sin embargo, la historia es otra.

El coronel ruso es un presunto agregado militar que, según la Fiscalía, se reunió con el coronel colombiano Armando Rodríguez Jiménez, un funcionario del Ejercito Nacional de Colombia, quien actualmente ocupa el cargo de director de Transformación y Capacidades del Comando General de las Fuerzas Militares, al parecer, con acceso a información clasificada.

En dicha reunión, el agregado militar ruso le habría pedido que le suministrara información acerca de un plan de compras de armas de Colombia con las países aliados y planes militares relacionados con presuntas intervenciones a Venezuela, a cambio de las mencionadas prebendas.

Blu Radio presenta la historia completa que se sustenta en un informe reservado de la Fiscalía, al que tuvimos acceso.

Reunión en un restaurante del Parque de la 93 en Bogotá en 2020

En noviembre de 2019, el coronel Armando Rodríguez Jiménez, quien se encontraba en ese entonces en el Departamento Conjunto de Educación Militar, tenía a cargo convocar agregados militares de otros países a una reunión para hablar sobre cómo se realizaría el “Expodefensa” y cómo sería la seguridad del evento, que se llevaría a cabo en diciembre de 2019, por lo que se contactó con el militar ruso y tuvieron una primera reunión en Corferias. Siguieron en contacto y, posteriormente, tuvieron una segunda reunión en el parque de la 93 de Bogotá, en octubre de 2020. Específicamente, en un sitio llamado London Calling, en donde conversaron durante horas.

En esas conversaciones, el militar ruso le ofreció beneficios a cambio de información de carácter “ultrasecreto”.

Conversaciones sobre labores de inteligencia en Colombia

Por estos hechos la Fiscalía citó a declarar al coronel Rodríguez Jiménez para que respondiera diferentes preguntas sobre esa conversación. Rodríguez Jiménez declaró ante la Fiscalía General de la Nación y entregó detalles de qué se habló con el militar ruso.

“Refiere que una vez reunidos en este lugar, al cual llegó en taxi, empezaron a hablar de varios temas, como la familia y el área en la cual el señor Armando se encontraba trabajando; frente a este tema el coronel ruso le preguntó si él estaba al tanto de las capacidades de las fuerzas”, dijo.

En medio de la conversación, el militar ruso le preguntó al coronel colombiano por las relaciones con la OTAN y Estados Unidos.

"Entonces él me dice: empieza a hablarme del tema, bueno y, ¿hay tropas de Estados Unidos acá? Entonces yo le dije: 'No, no en Colombia no puede haber tropas armadas de eso. No pueden estar ni en tránsito (...) ¿entonces ellos qué hacen aquí?", relato el oficial.

"Yo le dije: 'solo los gringos nos dan capacitación y formación. Entonces me preguntó, ¿y los británicos? Yo le dije: 'Pues también es capacitación e Israel, pues ellos nos dan algunos elementos de comunicaciones y nos dan capacitación'. ¿y la OTAN?, me dice. Yo le dije: ¿No, pues la OTAN, estamos con ellos, pero la OTAN no nos ofrece nada, es qué capacidades tenemos nosotros para ofrecerles a ellos (...), entonces yo le cambiaba el tema, nos íbamos al tema de cómo era la carrera", dijo Rodríguez Jiménez en la Fiscalía.

Según relató, el coronel colombiano también comenzó a preguntar sobre su carrera militar al oficial ruso y este le comentó que había estado en Chechenia, en Afganistán. Le comentó, según dijo, que tenía tradición familiar militar y que tenía familiares chechenos. También le comentó que llevaba dos años en Colombia y que su familia estaba en Colombia, su esposa y sus dos hijos.

Una conversación que tendría varios matices entre lo personal y los temas de interés nacional e internacional

Posteriormente, según el relato ante la Fiscalía, hablaron sobre los lugares de Colombia que el militar ruso había visitado, y que él, constantemente, intentaba cambiarle de conversación. Sin embargo, el ruso insistía y preguntó por la presencia de tropas americanas y británicas en el territorio colombiano.

"Usted sabe qué piensan dar a los gringos, o comprarles, o darle a usted. Me dio a entender que eran unas empresas rusas que querían entrar a ofrecer”, dijo.

En la conversación, el coronel ruso le hizo un ofrecimiento: “Que le pasara documentada la información de las capacidades. Yo le dije no, no, porque lo mío es la parte doctrinal (...) mirar que se cumpla doctrinalmente lo de cada fuerza (...) Entonces él me vio, así como difícil y en un momento me dijo: 'Es que usted puede ganar, yo gano y usted puede ganar, es simplemente para ver que podemos ofrecer nosotros'”, dijo Armando Rodríguez Jiménez en su declaración ante la Fiscalía General de la Nación.

Entonces yo les dije: 'Normal, ustedes se presentan". (...) Me preguntó si había posibilidad de invasión a Venezuela, pero yo le dije que no, que éramos países hermanos (...)

¿Quién es el coronel ruso?

En el informe de la Fiscalía, se logra establecer mediante fuentes abiertas que el coronel, cuyo nombre BLU Radio conoce, pero no revela, habría participado en una reunión en mayo del 2018 en Moscú (Rusia) con personal de DICOCIBER y representantes del Servicio Federal de Seguridad (FSB) donde, al parecer, se estructuró un plan llamado “Sebastián”, el cual tiene como propósito el desarrollo de software y hardware, así como certificaciones de seguridad para el fortalecimiento del escudo de ciberdefensa de Venezuela y que tendría un costo de 37’000.000 de dólares, los cuales serían financiados a través del fondo conjunto entre China y Venezuela.

En esa reunión el coronel asistió como vicedirector de la dirección de cooperación con los países de América del norte y del sur.

Según la Fiscalía General de la Nación, se presume que el coronel ruso tendría una cobertura a través de la empresa de razón social “ROSTEC”, la cual es la representante en Colombia de la empresa Rusa ROSOBORONEXPORT, que el gobierno de EEUU, “mediante la ley CAATSA”, sancionó por realizar presuntas actividades de espionaje en dicho país. Esta empresa tendría una fachada de actividades inmobiliarias en Barranquilla.

El contexto de esta operación tiene que ver con “espías rusos en Colombia y militares y mercenarios de Putin en Venezuela que configuran un teatro de operaciones de guerra fría entre los dos países”, por lo que la Fiscalía General de la Nación estableció que: “Se tiene conocimiento que el coronel (ruso) registra credenciales como agregado militar naval y aéreo conjunto superior desde agosto de 2018 ante el DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA DE COMANDO GENERAL J2”.

Quien tuvo el encuentro en 2020 con el oficial del Ejército colombiano fue él y no el ciudadano ruso Sergei Vagin, quien enfrenta un proceso con la justicia colombiana por los delitos de transferencia no consentida de activos, en medio de un operativo en el que fue capturado por grabar marchas en Colombia y utilizarlas en diferentes plataformas de casas de apuestas virtuales.