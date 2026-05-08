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Blu Radio  / Judicial  / Audiencia contra Ricardo Roa por presunta violación de topes electorales será hoy tras aplazamientos

Audiencia contra Ricardo Roa por presunta violación de topes electorales será hoy tras aplazamientos

La diligencia judicial está programada para las 12:00 del día y representa un nuevo intento de la Fiscalía por presentar formalmente la imputación contra Ricardo Roa.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.
Foto: Suministrada
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 8 de may, 2026

Para este viernes al mediodía está prevista una nueva audiencia de imputación de cargos contra Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol actualmente en licencia, dentro del proceso penal que enfrenta por la presunta violación de topes electorales durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, en la que se desempeñó como gerente.

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La diligencia judicial está programada para las 12:00 del día y representa un nuevo intento de la Fiscalía General de la Nación por presentar formalmente los elementos de prueba en su contra y avanzar en la vinculación procesal del directivo.

Fuentes cercanas al ente investigador señalaron que la audiencia se instalará sin aceptar nuevos argumentos relacionados con dificultades de conexión por parte de Roa o de su defensa, luego de que una diligencia anterior no pudiera desarrollarse; además, con el objetivo de que la carpeta no sea devuelta al circuito judicial e iniciar un nuevo proceso de radicación.

El pasado 8 de abril, la audiencia de imputación no se pudo realizar debido a la falta de conexión tanto del presidente de Ecopetrol en licencia como de su abogado defensor. Posteriormente, el abogado Juan David León explicó que no pudo asistir a la diligencia en el horario inicialmente fijado debido a compromisos académicos adquiridos con anterioridad.

Ricardo Roa
Ricardo Roa
Foto: X @ricroabar

Según un comunicado emitido por la defensa, el juzgado encargado informó que no podía extender el tiempo de espera más allá del límite establecido, ya que contaba con otras diligencias programadas para ese mismo día.

En el mismo pronunciamiento, la defensa sostuvo que Ricardo Roa sí tenía disposición de comparecer ante las autoridades judiciales, aunque precisó que su participación debía darse con la presencia de su abogado, como parte de las garantías del debido proceso y de la defensa técnica.

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La investigación se desarrolla en el marco de los presuntos manejos irregulares de recursos durante la campaña Petro Presidente de 2022, proceso en el que Roa tuvo un papel central como gerente político y administrativo.

De manera paralela al avance del expediente judicial, también se generó polémica luego de que la junta directiva de Ecopetrol aprobara un período de vacaciones y posteriormente una licencia no remunerada para Ricardo Roa Barragán.

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